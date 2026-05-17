Lokalni izbori u Novoj Gradiški: U drugi izborni krug idu nezavisni Vinko Grgić i HDZ-ov Bernardin Trnka

Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dotadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Vlada RH tada donijela odluku o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika.