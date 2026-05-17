Lokalni izbori u Novoj Gradiški: U drugi izborni krug idu nezavisni Vinko Grgić i HDZ-ov Bernardin Trnka

Prema privremenim, neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, održanih u nedjelju, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.
Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača pa će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati za dva tjedna, u nedjelju, 31. svibnja.
U Novoj Gradiški na birališta je u nedjelju izašlo 44,55 posto birača od njih ukupno 11 300.
Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić kao kandidatkinjom za gradonačelnicu osvojivši 9,02 posto glasova i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podržava SDP, koji je dobio 10,44 posto glasova birača.
Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dotadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Vlada RH tada donijela odluku o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika.
