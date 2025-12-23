Zašto u Hrvatskoj nema "hard diskontera"?

Ekonomist Mladen Vedriš gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić Šarić.
Govoreći, među ostalim, o visokoj inflaciji u Hrvatskoj, Vedriš kaže kako njome država u nas - ne upravlja.
"Mislim da ne. Za ovu visoku inflaciju ne vidim proces upravljanja. Stvorila je jedna oligopolna struktura između trgovačkih lanaca gdje jedan drugome ne ruši cijenu nego gleda kako stoji drugi i onda za jedan-dva artikla spusti cijenu da privuče potrošače, a kad uđu u trgovinu, oni onda kupiti i ostalo... Nemate "hard diskontera", nemate onoga tko ima interes rušiti cijenu nego imate trgovačke tvrtke koje na toj višoj cijeni zapravo dobro prođu", kaže ekonomist.
Govoreći, u tom kontekstu o razlici cijena u lancima u Hrvatskoj i u EU, Vedriš kaže: "Prosjek cijena (hrana, piće) je u Hrvatskoj 3,8 poena iznad, u Njemačkoj 3,4, u Italiji 1,7. Mi u prosjeku, dakle, imamo skuplje cijene nego Njemačka i Italija", kazao je.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
