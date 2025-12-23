Zašto u Hrvatskoj nema "hard diskontera"?

"Mislim da ne. Za ovu visoku inflaciju ne vidim proces upravljanja. Stvorila je jedna oligopolna struktura između trgovačkih lanaca gdje jedan drugome ne ruši cijenu nego gleda kako stoji drugi i onda za jedan-dva artikla spusti cijenu da privuče potrošače, a kad uđu u trgovinu, oni onda kupiti i ostalo... Nemate "hard diskontera", nemate onoga tko ima interes rušiti cijenu nego imate trgovačke tvrtke koje na toj višoj cijeni zapravo dobro prođu", kaže ekonomist.