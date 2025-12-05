ZVONIMIR SAVIĆ
Premijerov savjetnik: Nije točno da smo po inflaciji među najgorima u Europi
Posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za ekonomiju Zvonimir Savić, u Pregledu dana s Ivanom Hrstićem, komentirao sredstva koja se povlače iz Europske unije.
"To ni izbliza nije točno. Točno je ono što je predsjednik Vlade rekao. Računica je vrlo jednostavna, od trenutka Hrvatske u Europsku uniju, do danas, u plusu smo za otprilike 18 milijardi eura. Hrvatska koristi obilni dio sredstava, za koji smo se izborili u pregovorima", kazao je Savić.
Naglasio je da će se u sedmoj rati prije kraja godine povući milijarda i stotinu milijuna eura.
"Koristimo i višegodišnji financijski okvir, što je još 14 milijardi eura, po čemu smo među najboljima u Europskoj uniji. Dakle, nije točno da se diskutira na način da se ne vidi efekt", govori Savić.
Podsjetio je da i svi gradovi u Hrvatskoj imaju koristi od europskog novca "za koji se izborila Vlada".
"Nema kutka ni prostora u zemlji gdje se ne vidi utjecaj tog novca. Svrha fondova je smanjiti razlike unutar EU-a. Zato je mjera razvijenosti neke države najbolji pokazatelj, a to je BDP po glavi stanovnika. Hrvatska je na 77 posto prosjeka EU-a. Ispod su Slovačka, Latvija, Bugarska, blizu smo Poljske i Portugala. A 2013. su ispod bile samo Rumunjska i Bugarska."
"Ispunili smo sve obveze"
Istaknuo je da sve to utječe na smanjenje nezaposlenosti i komentirao kritike da je nezaposlenost manja jer su mnogi napustili zemlju.
"Nikad više ljudi nije radilo u Hrvatskoj. Jako puno se ulaže u istraživanje i razvoj. Zaključno, ne stoji teza da fondovi ne doprinose ili da ih Hrvatska ne koristi. Uz to, jedina smo zemlja u EU-u koja je ispunila sve obveze koje su zahtijevale te rate, njih sedam. A to treba isticati", pohvalio se Savić.
U inflaciji je Hrvatska na vrhu?
"Nije točno. Ako gledamo na mjesečnoj razini, da, ali ako gledamo posljednje četiri godine, osam ili devet država EU-a stoji lošije. Ono na čemu se najviše vidi inflacija, to je rast cijena usluga. Pogotovo kad je riječ o smještaju u turizmu. Cijena hrana raste, ali ako gledamo višegodišnji period, rastu sporije od rasta prosječne plaće", zaključio je Zvonimir Savić.
