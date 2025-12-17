Kojim se europskim gospodarstvima smiješi najveći rast u 2026.?

U 2026. godini, među 27 europskih zemalja, očekuje se da će realni rast BDP-a varirati od 0,6 % u Italiji do 3,4 % u Poljskoj i Turskoj. Litva slijedi s 3,1 %. Te su tri zemlje jedine za koje se predviđa da će premašiti globalni prosjek od 2,9 %.