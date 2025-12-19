Prognoza ekonomista iz četiri najveće hrvatske banke: Ovako će se kretati BDP i inflacija u 2026.

Kada je riječ o fiskalnim projekcijama, glavni ekonomisti slijede "putanju" koju je zacrtala Vlada, po kojoj će deficit opće države iznositi 2,9 posto BDP-a u ovoj i idućoj godini. No s time da troje od četvoro ekonomista očekuje deficit u visini tri posto BDP-a u 2026., što je na samom rubu europskog fiskalnog pravila. "Stoga se prosjek četvoro ekonomista zaokružuje na tri posto, što je upozorenje da se hrvatski 'fiskus' ljulja na opasnom rubu postotka iz Maastrichta", istaknuli su.