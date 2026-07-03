Zdravko Marić ima novu funkciju

Marić je dužnost ministra financija prvi put preuzeo u siječnju 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je poziciji ostao i tijekom vlada Andreja Plenkovića sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Tijekom mandata vodio je porezne reforme, sudjelovao u procesu uvođenja eura te upravljao javnim financijama tijekom pandemijske krize, kada je država provodila opsežne mjere potpore gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.