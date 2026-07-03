Oglas

Bivši ministar financija

Zdravko Marić ima novu funkciju

author
N1 Info
|
03. srp. 2026. 08:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
zdravko marić
N1

Građevinska tvrtka Kamgrad provela je promjene u upravljačkoj strukturi te imenovala novu Upravu i Nadzorni odbor, pokazuju podaci iz sudskog registra.

Oglas

Na čelu Uprave ostaje dosadašnji direktor Domagoj Kamenski. Uz njega su za članove Uprave imenovani dosadašnji direktori Mirjana Igrec i Hrvoje Patekar te Tomislav Kamenski.

Promjene su provedene i u Nadzornom odboru. Razriješeni su dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman i članica Marica Potnar.

Novi predsjednik Nadzornog odbora postao je vlasnik Kamgrada i dosadašnji prokurist Dragutin Kamenski, dok je za zamjenika predsjednika imenovan Neven Staver. Novi članovi Nadzornog odbora su Dean Pavlak i bivši ministar financija Zdravko Marić, prenosi Poslovni dnevnik.

Marić je dužnost ministra financija prvi put preuzeo u siječnju 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je poziciji ostao i tijekom vlada Andreja Plenkovića sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Tijekom mandata vodio je porezne reforme, sudjelovao u procesu uvođenja eura te upravljao javnim financijama tijekom pandemijske krize, kada je država provodila opsežne mjere potpore gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.

Prije ulaska u Vladu, od 2012. do 2016. godine, Marić je bio izvršni direktor za Strategiju i tržište kapitala u Agrokoru. Nakon odlaska iz politike početkom 2023. osnovao je konzultantsku tvrtku Marabiz.

Uz novi angažman u Kamgradu, Marić je član nadzornih odbora Erste banke i Kraša, a od listopada 2024. godine obnaša i dužnost predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.

Teme
zdravko marić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ