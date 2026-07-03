Bivši ministar financija
Zdravko Marić ima novu funkciju
Građevinska tvrtka Kamgrad provela je promjene u upravljačkoj strukturi te imenovala novu Upravu i Nadzorni odbor, pokazuju podaci iz sudskog registra.
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Na čelu Uprave ostaje dosadašnji direktor Domagoj Kamenski. Uz njega su za članove Uprave imenovani dosadašnji direktori Mirjana Igrec i Hrvoje Patekar te Tomislav Kamenski.
Promjene su provedene i u Nadzornom odboru. Razriješeni su dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman i članica Marica Potnar.
Novi predsjednik Nadzornog odbora postao je vlasnik Kamgrada i dosadašnji prokurist Dragutin Kamenski, dok je za zamjenika predsjednika imenovan Neven Staver. Novi članovi Nadzornog odbora su Dean Pavlak i bivši ministar financija Zdravko Marić, prenosi Poslovni dnevnik.
Marić je dužnost ministra financija prvi put preuzeo u siječnju 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je poziciji ostao i tijekom vlada Andreja Plenkovića sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Tijekom mandata vodio je porezne reforme, sudjelovao u procesu uvođenja eura te upravljao javnim financijama tijekom pandemijske krize, kada je država provodila opsežne mjere potpore gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.
Prije ulaska u Vladu, od 2012. do 2016. godine, Marić je bio izvršni direktor za Strategiju i tržište kapitala u Agrokoru. Nakon odlaska iz politike početkom 2023. osnovao je konzultantsku tvrtku Marabiz.
Uz novi angažman u Kamgradu, Marić je član nadzornih odbora Erste banke i Kraša, a od listopada 2024. godine obnaša i dužnost predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.
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