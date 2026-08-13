ekološka katastrofa u gospiću
Bosanac: "Slučaj Gospić" već je stigao do Europske unije, prvenstveno zahvaljujući građanima
N1 Hrvatska
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13. kol. 2026. 11:22
| Novi dan
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Zastupnik u Europskom parlamentu stranke Možemo! Gordan Bosanac gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić te komentirao situaciju s ilegalnim otpadom u Gospiću.
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