"mi ga posjedujemo"
I SAD i Iran tvrde da kontroliraju Hormuški tjesnac. Tko je u pravu?
Gotovo pola godine nakon početka rata SAD-a i Irana, promet kroz strateški Hormuški tjesnac gotovo je zaustavljen, dok se dvije strane spore oko toga tko zapravo kontrolira jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.
Američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana više puta tvrdi da SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji se prema svjetskim tržištima prevozi nafta iz zemalja poput Saudijske Arabije i Iraka.
"Nemaju kontrolu. Mi imamo potpunu kontrolu. Mi ga posjedujemo", poručio je Trump, dodajući da je američka mornarica navodno očistila tjesnac od mina, piše CNN.
No, stručnjaci upozoravaju da je stvarnost znatno složenija.
Promet gotovo potpuno paraliziran
Američka pomorska blokada Irana i dalje je na snazi, što brodovima onemogućuje plovidbu prema iranskim lukama ili iz njih. Iako dio brodova i dalje prolazi kroz Perzijski zaljev prema drugim odredištima, promet je tek djelić onoga prije rata.
U utorak je Hormuškim tjesnacem prošlo samo 14 brodova, dok ih je prije rata svakodnevno prolazilo oko 120.
Glavni razlog je strah brodarskih kompanija za sigurnost posada i plovila. Prošli tjedan dronovima i projektilima napadnuta su najmanje četiri plovila koja pripadaju kompaniji Abu Dhabi National Oil Company.
Napadi dodatno povećavaju troškove osiguranja i odvraćaju brodare od prolaska kroz tjesnac. Iranske snage, osim izravnih napada, mogu koristiti i dronove za nadzor i ometanje trgovačkog prometa.
Od početka rata prijavljena su 54 incidenta u kojima su oštećena plovila na području Hormuškog tjesnaca, Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva. Zabilježena su i tri potpuna gubitka brodova te 13 slučajeva u kojima su plovila jedva izbjegla napad.
"Dok ne možete osigurati sigurno korištenje tjesnaca, nemate potpunu kontrolu", kaže bivši američki vojni obavještajac Carl Schuster.
I Iran tvrdi da je Hormuški tjesnac pod njegovom kontrolom
"Hormuški tjesnac je pod kontrolom i upravom Irana", rekao je u četvrtak vođa iranske paravojne jedinice Basij, Hossein Taeb, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Fars.
Izjava je uslijedila dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social napisao da Sjedinjene Države imaju "potpunu kontrolu" nad tim strateškim plovnim putem.
Taeb je rekao da su Sjedinjene Države pokušale poremetiti ono što je opisao kao popularnost Islamske Republike u regiji pokretanjem još jednog rata u Hormuškom tjesnacu, ali su ponovno poražene unatoč tvrdnji da Iran nema ni zračne snage ni mornaricu.
"Danas vidite da je Hormuški tjesnac pod upravom i kontrolom Islamske Republike", rekao je Taeb, dodajući da Iran potpuno sigurno nastavlja svojim putem.
Ni SAD ni Iran nemaju potpunu kontrolu
Vojni analitičari smatraju da se trenutačno više radi o pat-poziciji nego o stvarnoj kontroli jedne strane.
SAD ima snažnu vojnu i gospodarsku prednost, uključujući sankcije na iransku naftu i zamrznutu iransku imovinu u inozemstvu. No američke snage u regiji već su dugo angažirane i relativno su rastegnute.
Iran, s druge strane, ima ključnu prednost – geografiju. Njegov teritorij nalazi se neposredno uz Hormuški tjesnac, a Teheran može prijetiti miniranjem prolaza i korištenjem manjih plovila za ometanje brodova.
Tjesnac je od goleme važnosti za svjetsko gospodarstvo. Njime u normalnim okolnostima prolazi oko 20 posto svjetske nafte, kao i velik udio prirodnog plina o kojem neke zemlje ovise.
Iran ima važan adut
Zatvaranje tjesnaca već stvara probleme na globalnom energetskom tržištu i smanjuje zalihe nafte. Pritisak na Washington zato raste jer SAD mora pronaći način da osigura siguran prolazak brodova ili dogovori rješenje s Iranom.
Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla imati i političke posljedice za Trumpa, osobito uoči američkih kongresnih izbora u studenome. Rastuće cijene energije i troškovi života mogli bi povećati pritisak na američku administraciju da okonča sukob.
Iran, čini se, nije spreman žuriti. Jedan od savjetnika Iranske revolucionarne garde nedavno je poručio da bi Teheran mogao produžiti rat sve dok Trump ne napusti dužnost.
Istodobno, američka pregovaračka pozicija ovisi o tome koliko dugo Washington može održavati blokadu i vojne snage u regiji. Ako SAD popusti ili oslabi pritisak, mogao bi izgubiti dio utjecaja na budući status tjesnaca i pravila pomorskog prometa.
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