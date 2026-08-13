"Pojedini od tih sadržaja privukli su više desetaka tisuća pregleda. U njima publika komentira i analizira kreativni koncept, scenarij, humor, izvedbu i način na koji je predstavljena Hrvatska, što pokazuje da je promotivni video izazvao pažnju te potaknuo zanimanje i razgovor izvan službenih kanala Hrvatske turističke zajednice", navodi HTZ.