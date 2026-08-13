Devastirano katoličko groblje kod Travnika: "Duboko uznemirujući i nedopustiv napad"

"Ovakav čin predstavlja duboko uznemirujući i nedopustiv napad na mjesto počinka naših pokojnika, ali i na temeljne civilizacijske, moralne i društvene vrijednosti. Groblja su mjesta pijeteta, molitve, sjećanja i dostojanstva te moraju biti zaštićena i poštovana bez obzira na bilo kakve međuljudske, političke ili druge razlike", naveli su u reakciji HDZ-a BiH uz zahtjev da se ovaj incident do kraja istraži a odgovorni kazne.