NASA tijekom prijenosa pomrčine Sunca prikazala Krim kao dio Ruske Federacije

U studenome 2013. u Ukrajini je počela politička kriza, potaknuta odbijanjem Kijeva da potpiše Sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Pristaše eurointegracijskog smjera zahtijevale su ostavku predsjednika i vlade. Val nemira koji je započeo u Kijevu ubrzo se proširio na druge ukrajinske gradove i regije.