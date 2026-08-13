sporni teritorij
NASA tijekom prijenosa pomrčine Sunca prikazala Krim kao dio Ruske Federacije
Američka Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) tijekom prijenosa uživo pomrčine Sunca u večernjim satima 12. kolovoza prikazala je Krim kao dio Rusije.
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Pomrčina Sunca dogodila se 12. kolovoza, a njezina je putanja prolazila, među ostalim, preko Grenlanda, Islanda i Španjolske. NASA je taj astronomski događaj prenosila uživo, piše Pravda.
Detaljnijim pregledom snimke može se vidjeti da je Krim na prikazanoj karti vizualno označen kao dio Rusije te odvojen od ostatka Ukrajine. Krim je de facto dio ruskog teritorija od 2014.
Referendum iz 2014.
U studenome 2013. u Ukrajini je počela politička kriza, potaknuta odbijanjem Kijeva da potpiše Sporazum o pridruživanju s Europskom unijom. Pristaše eurointegracijskog smjera zahtijevale su ostavku predsjednika i vlade. Val nemira koji je započeo u Kijevu ubrzo se proširio na druge ukrajinske gradove i regije.
Međutim, vlasti Autonomne Republike Krim, gdje stanovništvo koje govori ruski čini većinu, odbile su podržati oporbu. Predsjedništvo Vrhovnog vijeća 4. veljače 2014. pokrenulo je inicijativu za održavanje referenduma o statusu poluotoka.
Na kraju je 96,77 posto birača na Krimu (1,233 milijuna) i 95,6 posto birača u Sevastopolju (262.000) glasalo za ponovno ujedinjenje s Rusijom. Izlaznost je na Krimu iznosila 83,1 posto, a u Sevastopolju 89,5 posto, piše TASS.
Referendum je pratila skupina od 50 promatrača iz 21 zemlje, uključujući Izrael, Francusku i Italiju. Većina država članica Ujedinjenih naroda odbila je priznati rezultate referenduma.
Krim je do 1917. bio dio Ruskog Carstva, nakon čega postaje dio Sovjetskog Saveza, u sklopu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike. Godine 1954. transferiran je u sklop Ukrajinskog SSR-a (Ukrajinska Sovjetska Socijalistička Republika), a od 1991. do ponovnog ujedinjenja s Rusijom 2014. bio je dio Ukrajine.
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