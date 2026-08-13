Zagreb
Drama zbog kontrole karata: Kondukterka prišla 71-godišnjem putniku, nastao kaos
Policijski službenici policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjakom zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi na štetu 56-godišnjakinje.
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Sumnja se da je osumnjičenom 27. ožujka 2026. godine oko 14.10 sati, kao putniku u vlaku, prišla 56-godišnja kondukterka s ciljem obavljanja kontrole putničkih karata te od osumnjičenog zatražila predočenje vozne karte koju je osumnjičeni odbio pokazati, poručili su iz PUZ-a.
Kada je pokušala skenirati kartu na službenom mobitelu uporabom tjelesne snage udario ju je i odgurnuo te pri tome verbalno vrijeđao. Tim svojim postupkom uporabom sile je spriječio osobu koja obavlja poslove od javnog interesa u obavljanju njezine službene radnje.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog podnijeto je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
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