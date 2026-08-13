Drama zbog kontrole karata: Kondukterka prišla 71-godišnjem putniku, nastao kaos

Sumnja se da je osumnjičenom 27. ožujka 2026. godine oko 14.10 sati, kao putniku u vlaku, prišla 56-godišnja kondukterka s ciljem obavljanja kontrole putničkih karata te od osumnjičenog zatražila predočenje vozne karte koju je osumnjičeni odbio pokazati, poručili su iz PUZ-a.