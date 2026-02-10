Županija sufinanciranjem stanovanja privlači liječnike u javno zdravstvo

S ciljem privlačenja i zadržavanja kadrova, osobito u deficitarnim liječničkim zanimanjima, Međimurska županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja liječnicima zaposlenima u javnoj zdravstvenoj službi.
Oglas
Mjera se odnosi na 2026. godinu, a Županija će liječnicima koji ispunjavaju uvjete sufinancirati najam stana ili kuće do 300 eura mjesečno.
Javni poziv provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, a namijenjen je liječnicima zaposlenima u Županijskoj bolnici Čakovec, Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za hitnu medicinu te Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije.
Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti liječnici koji imaju prebivalište udaljeno 80 ili više kilometara od mjesta rada te koji na području Međimurske županije nemaju nekretninu pogodnu za stanovanje.
Uvjet je i sklopljen ugovor o najmu stana ili kuće na području županije, prijavljeno boravište na toj adresi te uredno izvršavanje radnih obveza. U slučaju da u istom stanu ili kući boravi više liječnika koji podnose zahtjev, pravo na isplatu ostvaruje svaki razmjerno broju korisnika.
Sufinanciranje se odobrava u neto iznosu do najviše 300 eura mjesečno, a ne može biti veće od stvarno plaćenog iznosa najamnine. Isplata se odobrava kao jednokratna za mjesec za koji je zahtjev podnesen, na temelju zaključka koji donosi Međimurska županija, a sredstva će biti isplaćena u roku od 15 dana od donošenja odluke.
Zahtjevi se mogu podnositi tijekom cijele 2026. godine, do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava, poštom, osobno u pisarnicu Međimurske županije ili elektroničkom poštom. Javni poziv objavljen je na službenim mrežnim stranicama Županije, gdje su dostupne i detaljne upute te potrebni obrasci.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas