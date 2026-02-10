Županija sufinanciranjem stanovanja privlači liječnike u javno zdravstvo

Sufinanciranje se odobrava u neto iznosu do najviše 300 eura mjesečno, a ne može biti veće od stvarno plaćenog iznosa najamnine. Isplata se odobrava kao jednokratna za mjesec za koji je zahtjev podnesen, na temelju zaključka koji donosi Međimurska županija, a sredstva će biti isplaćena u roku od 15 dana od donošenja odluke.