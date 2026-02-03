Oglas

obnova bolnica

Ministarstvo zdravstva donijelo mjere za unapređenje prijema hitnih pacijenata u Zagrebu

author
Hina
|
03. velj. 2026. 14:23
Gradjevinski radovi na KBC Sestre milosrdnice. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Goran Stanzl/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva donijelo je u utorak mjere za unapređenje prijema hitnih pacijenata u zagrebačkim bolnicama zbog privremeno smanjenih bolničkih kapaciteta uslijed obnove potresom oštećenih objekata, a cilj je osigurati pravodobnu i dostupnu hitnu bolničku skrb.

Oglas

Mjere se prvenstveno odnose na Klinički bolnički centar Zagreb i Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u kojima je zbog obnove došlo do privremenog smanjenja raspoloživih kapaciteta, navodi se u priopćenju Ministarstva zdravstva. Obnova objekata započela je 2023. godine, a završetak se očekuje tijekom 2026. godine.

Kako bi se očuvala kvaliteta zdravstvene skrbi i zaštitili hitni i životno ugroženi pacijenti, Ministarstvo je u suradnji s bolničkim ustanovama i županijskim zavodima za hitnu medicinu izradilo organizacijske upute za učinkovitije funkcioniranje sustava hitne bolničke skrbi u Zagrebu.

"Cilj donesenih mjera je osigurati da hitni i životno ugroženi pacijenti u svakom trenutku dobiju pravodobnu i sigurnu zdravstvenu skrb, unatoč privremenim ograničenjima bolničkih kapaciteta uzrokovanima obnovom", kažu u Ministarstvu.

U okviru mjera dio pacijenata će se, prema jasno definiranim pravilima, privremeno upućivati u druge zagrebačke bolnice, dok će pacijentima koji su već u liječenju biti osigurano zbrinjavanje u istoj ustanovi radi kontinuiteta liječenja. Sve zagrebačke bolnice sudjeluju u prihvatu pacijenata sukladno svojim kapacitetima, a ključnu ulogu u provedbi mjera ima Hitna medicinska služba Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Poseban naglasak stavljen je na osiguravanje 24-satnog prioritetnog sanitetskog prijevoza kako bi se što brže oslobađali kapaciteti za prijam novih hitnih pacijenata.

Iz Ministarstvo zdravstva pozivaju građane da se u slučaju zdravstvenih tegoba koje nisu hitne najprije obrate svom izabranom liječniku obiteljske medicine, a vikendima i blagdanima koriste ambulante posebnog dežurstva u domovima zdravlja. 

Teme
Bolnički kapaciteti Hitna medicinska skrb Ministarstvo zdravstva Obnova bolnica Zagrebačke bolnice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ