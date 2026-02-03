U okviru mjera dio pacijenata će se, prema jasno definiranim pravilima, privremeno upućivati u druge zagrebačke bolnice, dok će pacijentima koji su već u liječenju biti osigurano zbrinjavanje u istoj ustanovi radi kontinuiteta liječenja. Sve zagrebačke bolnice sudjeluju u prihvatu pacijenata sukladno svojim kapacitetima, a ključnu ulogu u provedbi mjera ima Hitna medicinska služba Grada Zagreba i Zagrebačke županije.