Svaki deseti potrošač do 2030. mogao bi redovito koristiti AI agente za kupnju i plaćanje

„Već šezdeset godina Mastercard omogućuje ljudima da plaćaju i primaju uplate jednostavno i sigurno, a ta se misija nastavlja i kroz ono što bi mogla biti najveća promjena u kupnji još od izuma novca“, kaže Gea Kariž, menadžerica Mastercarda i Hrvatsku i dodaje: „Umjetna inteligencija sve više pomaže ljudima odlučiti što kupiti, a sutra će im pomagati i obaviti samu kupnju. Tehnologije poput Mastercard Agent Paya omogućuju budućnost u kojoj možemo vjerovati strojevima da obavljaju transakcije u naše ime. Ovo izvješće poziv je potrošačima i poslovnom sektoru da već danas poduzmu male, praktične korake kako bismo se zajedno pripremili za takvu budućnost.“