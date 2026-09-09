Mastercardovo istraživanje
Svaki deseti potrošač do 2030. mogao bi redovito koristiti AI agente za kupnju i plaćanje
Novo Mastercardovo izvješće, razvijeno u suradnji s vodećim futuristima, istražuje uspon agentske trgovine i pokazuje da nova generacija kupaca već u nekim situacijama više vjeruje umjetnoj inteligenciji nego prijateljima i roditeljima
Do 2030. jedan od deset online kupaca mogao bi redovito koristiti AI agente za kupnju proizvoda u svoje ime, prema predviđanjima futurista iz novog Mastercardovog izvješća 'Kratka povijest budućnosti kupnje i plaćanja ' (A Short History of the Future of Shopping and Payments).
Oslanjajući se na Mastercardovo istraživanje i perspektive četvero vodećih svjetskih futurista iz SAD-a, Europe i Azije, izvješće istražuje kako bi svakodnevni život mogao izgledati do kraja ovog desetljeća.
To uključuje AI agente koji mogu pregovarati o cijenama, pametne satove i prstenje koji pokazuju kako se proizvodi ponašaju nakon kupnje, pa čak i fizičke AI agente koji po prvi put ulaze u trgovine.
„Već šezdeset godina Mastercard omogućuje ljudima da plaćaju i primaju uplate jednostavno i sigurno, a ta se misija nastavlja i kroz ono što bi mogla biti najveća promjena u kupnji još od izuma novca“, kaže Gea Kariž, menadžerica Mastercarda i Hrvatsku i dodaje: „Umjetna inteligencija sve više pomaže ljudima odlučiti što kupiti, a sutra će im pomagati i obaviti samu kupnju. Tehnologije poput Mastercard Agent Paya omogućuju budućnost u kojoj možemo vjerovati strojevima da obavljaju transakcije u naše ime. Ovo izvješće poziv je potrošačima i poslovnom sektoru da već danas poduzmu male, praktične korake kako bismo se zajedno pripremili za takvu budućnost.“
AI agenti postat će dio svakodnevice
Predviđanja, razvijena u suradnji s četvero vodećih svjetskih stručnjaka za budućnost umjetne inteligencije i trgovine - Magnusom Lindkvistom, Patrickom Dixonom MBE, Katjom Forbes i Theodorom Lau - ukazuju na promjene za koje se trebaju pripremiti i potrošači i poslovni sektor. Očekuje se da će svakodnevne kupnje poput namirnica, lijekova i pretplata biti među prvim kategorijama koje će potrošači prepustiti AI agentima.
„Do 2030. kupnja i shopping više neće značiti isto“, kaže Magnus Lindkvist, vodeći futurist koji je sudjelovao u izradi izvješća. „AI agenti obavljat će rutinske kupnje, dok će shopping ostati nešto što biramo zbog otkrivanja novih stvari, inspiracije i užitka.“
Mladi potrošači već prihvaćaju AI
Predviđanja iz izvješća potvrđuje i najnovije Mastercardovo istraživanje, koje pokazuje da se stavovi i ponašanje potrošača već mijenjaju.
Istraživanje provedeno među 26.000 roditelja i tinejdžera u dobi od 13 do 18 godina na 13 tržišta pokazalo je da današnji tinejdžeri koriste AI kao podršku pri donošenju odluka o kupnji otprilike dvostruko češće od svojih roditelja te brže usvajaju AI alate za kupnju.
Više od šest od deset mladih ispitanika, njih 62%, smatra da će AI značajno promijeniti način na koji njihova generacija kupuje u budućnosti.
Rezultati pokazuju da trgovina potpomognuta umjetnom inteligencijom postepeno od nove tehnologije prelazi u uobičajeno ponašanje. Mlađe generacije sve su spremnije prepustiti umjetnoj inteligenciji otkrivanje proizvoda, preporuke i dio odluka o kupnji:
Trgovci će služiti i ljudima i AI agentima
Predviđanja futurista iz izvješća ukazuju na pojavu nove vrste kupca za trgovce – AI agenta koji u nekoliko sekundi može pročitati velike količine podataka, provjeriti tvrdnje te analizirati recenzije i povratne informacije kupaca kako bi donio odluku i dovršio kupnju.
Zbog toga će trgovci morati prilagoditi programe vjernosti, odnose s kupcima i digitalna iskustva AI agentima. To znači da će informacije o proizvodima, tvrdnje i pravila trebati biti dostupni u obliku koji strojevi mogu čitati i provjeravati. Primjerice, tvrdnja o održivosti proizvoda trebala bi biti potkrijepljena certifikatom koji AI agent može pronaći, pročitati i provjeriti.
Povjerenje će biti ključna konkurentska prednost
Izvješće ističe povjerenje kao središnje pitanje prelaska na agentsku trgovinu. Kako kaže Magnus Lindkvist: „Svaka velika promjena u trgovini u svojoj je srži bila promjena u povjerenju. Od tržnice do trgovačkog centra, od kataloga do klika na gumb, svaka povijesna evolucija trgovine tražila je od ljudi da svoje povjerenje usmjere na nešto novo.“
Agentska trgovina predstavlja još dublju promjenu jer ljudi tehnologiji više neće vjerovati samo da ih informira pri donošenju odluka, već i da dio tih odluka donosi u njihovo ime.
Prema Theodori Lau, trgovci i financijske institucije morat će zaslužiti to povjerenje kroz jasne okvire za identitet, pristanak, autorizaciju i odgovornost. Ona predviđa i da će najmanje tri regulatora iz zemalja skupine G20 do 2030. izdati formalne smjernice za registraciju i nadzor AI agenata te da će namjera plaćanja postati jednako vrijedna kao i samo plaćanje. Razlog tome je što će autorizacija kojom potrošač dopušta agentu kupnju u svoje ime postati strojno čitljiva i prije nego što je kupnja provedena.
Agentska trgovina već se počinje razvijati
Iako izvješće gleda prema 2030., prvi primjeri agentske trgovine događaju se već danas. Ranije ove godine Mastercard je s partnerima proveo prvu live end-to-end agentsku platnu transakciju u Europi, i tako
pokazao kako AI agenti mogu sigurno sudjelovati u iskustvu kupnje i plaćanja, uz odgovarajuće sigurnosne mehanizme, transparentnost i kontrolu potrošača. Cjelovito izvješće s dodatnim rezultatima i uvidima dostupno je OVDJE.
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