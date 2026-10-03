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RASTE SAMO SUNCOKRET

Alarmantni podaci DZS-a: Dramatičan pad prinosa kukuruza, šećerne repe i soje

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Hina
|
03. lis. 2026. 09:22
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kukuruzna svila, kukuruz
Pixabay

U Hrvatskoj će u 2026. godini biti proizvedeno 1,5 milijuna tona kukuruza (merkantilni i sjemenski), što je 8,6 posto manje nego u 2025. godini, pokazuju prve procjene najvažnijih kasnih usjeva sa stanjem od 1. rujna, koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

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Prema podacima DZS-a objavljenima ranije ovog tjedna, očekivana prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru iznosi 5,9 tona, što je manji prinos nego u godini ranije kada je iznosio 6,4 tona po hektaru. 

Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe, za 26,1 posto, na 300 tisuća tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 40 tona, dok je u 2025. prinos bio 57 tona po hektaru.

Raste samo proizvodnja suncokreta

Procjenjuje se i da će proizvodnja soje biti 28,8 posto manja te će iznositi 141 tisuću tona. Očekivani prirod po hektaru iznosi 2,2 tone za razliku od 2025. godine kada je bio 2,3 tone.

Podaci DZS-a pokazuju da će ove godine biti proizvedena 243 tisuće tona suncokreta, što je rast od 20,3 posto u odnosu na godinu prije. Prirod po hektaru će biti 2,9 tona, nešto manji nego godinu prije kada je bio tri tone.

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Teme
kukuruz poljoprivreda soja suncokret šećerna repa žitarice

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