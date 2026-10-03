UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Kopilot Flydubaija sjekirom napao pilota i pokušao izvesti teroristički napad
Kopilot Flydubaijeva leta FZ1073 pokušao je tijekom leta izvesti "teroristički“ napad, izjavio je u subotu glavni državni odvjetnik Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi državna novinska agencija WAM.
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Kopilot je identificiran kao Hammam al-Hammami, državljanin Omana, rekao je Reutersu izvor izravno upoznat sa slučajem. Vlasti UAE-a nisu zasad odgovorile na zahtjev da potvrde njegov identitet. Kopilot je u pilotskoj kabini napao pilota sjekirom za slučaj nužde i pokušao preuzeti kontrolu nad zrakoplovom, rekao je glavni državni odvjetnik. Takva se sjekira obično nalazi u pilotskoj kabini i služi za uporabu u izvanrednim situacijama, primjerice nakon zrakoplovne nesreće.
Svladali ga putnici i članovi posade
Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile okolnosti incidenta, motivi i moguće povezane osobe ili skupine te analizirali materijalni i digitalni dokazi, dodao je. Izjava glavnog državnog odvjetnika UAE-a Hamada Saifa Al Shamsija prvi je slučaj da su emiratske vlasti incident opisale kao pokušaj "terorističkog“ napada.
Katastrofa je izbjegnuta u srijedu nakon što su putnici i članovi posade svladali kopilota, koji je napao kapetana u, prema tvrdnjama izraelskih dužnosnika, očitom pokušaju rušenja zrakoplova s više od 170 putnika i članova posade.
Rezervni pilot Flydubaija koji je putovao tim letom preuzeo je kontrolu nad zrakoplovom i sletio u zračnu luku Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije, gdje su saudijske vlasti privele kopilota.
Iz Flydubaija su poručili da se okolnosti incidenta još istražuju te da zasad nisu u mogućnosti dodatno ga komentirati, rekao je glasnogovornik kompanije.
Većina putnika izraelski državljani
Dužnosnik izraelske vlade ranije je Reutersu rekao da će izraelski istražitelji zajedno s emiratskim vlastima sudjelovati u istrazi koju vodi UAE, a kojom će se ispitati što se dogodilo te motivi i prošlost osumnjičenika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u petak da Izrael istražuje je li kopilot djelovao prema nečijim uputama te upozorio da će svi koji su u incident umiješani platiti "visoku cijenu“.
Netanyahu je u četvrtak rekao da je kopilot, za kojeg je naveo da je državljanin Omana, bio podvrgnut radikalnoj islamističkoj indoktrinaciji te da se činilo da ima suicidalne namjere, premda je naglasio da motiv još nije utvrđen. Većina putnika u zrakoplovu bili su izraelski državljani.
Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, zrakoplov se tijekom leta iz UAE-a prema Izraelu, dok je bio iznad Saudijske Arabije, u nešto više od 30 sekundi spustio za oko 5000 metara. Riječ je o ruti popularnoj među izraelskim putnicima.
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