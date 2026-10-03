Kopilot Flydubaija sjekirom napao pilota i pokušao izvesti teroristički napad

Dužnosnik izraelske vlade ranije je Reutersu rekao da će izraelski istražitelji zajedno s emiratskim vlastima sudjelovati u istrazi koju vodi UAE, a kojom će se ispitati što se dogodilo te motivi i prošlost osumnjičenika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u petak da Izrael istražuje je li kopilot djelovao prema nečijim uputama te upozorio da će svi koji su u incident umiješani platiti "visoku cijenu“.