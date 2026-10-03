ŠTO JE SMJERAO?
Golema zapljena u Splitu: Tona materijala za drogu i eksploziv
Splitska policija uhitila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku.
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Kod osumnjičenika je pronađeno 205 kilograma prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kilograma bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin.
Policija sumnja da je 36-godišnjak u Splitu, u kući, prostorijama tvrtke i brodskom kontejneru, neovlašteno nabavio i posjedovao prekursor BMK, odnosno 1-fenil-2-propanon radi proizvodnje amfetamina i metamfetamina te njihove daljnje preprodaje.
Riječ je o prekursoru koji se nalazi na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, a njegova je isključiva namjena proizvodnja amfetamina i metamfetamina.
Predan pritvorskom nadzorniku
Uz prekursor pronađeno je i 960 kilograma bijele praškaste tvari koja služi kao punilo za amfetamin, kao i velike količine drugih tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga te oprema namijenjena njihovoj neovlaštenoj proizvodnji.
Kod osumnjičenika su pronađene i tvari koje se mogu koristiti za izradu eksplozivnih tvari.
Na popisu pronađenih tvari je 45 litara acetona, 16 litara vodikova peroksida, 40 kilograma vodikova peroksida, sedam kilograma kalcijeva nitrata, 1,5 kilogram aluminija u prahu, 34 kilograma natrijeva nitrata i kilogram kalijeva nitrata.
Zbog sumnje da je počinio kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.
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