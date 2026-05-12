NESVAKIDAŠNJA POTJERA

Bježao romobilom policiji pa mu ispao kilogram heroina

Hina
12. svi. 2026. 11:59
Ilustracija: Ernest Ojeh on Unsplash

Solinska policija uhitila je 49-godišnjaka kojemu je, nakon pokušaja bijega električnim romobilom, ispalo nešto više od kilograma heroina, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

U policiji kažu da su u ponedjeljak oko 12 sati u Mravincima policajci pokušali zaustaviti muškarca na romobilu za kojega su sumnjali da posjeduje drogu, no on se oglušio na naredbu i pokušao pobjeći.

Potom je odbacio romobil i dao se u bijeg, a u tom trenutku mu je ispala plastična vrećica u kojoj se nalazilo dva paketa s heroinom te je nastavio bježati, priopćila je policija.

Nakon što su policajci sustigli muškarca u bijegu, savladali su ga i uhitili te su nad njim, radi sprječavanja daljnjeg bijega, uporabljena sredstva prisile.

Paketi su u policijskoj postaji izvagani te je utvrđeno da se u njima nalazi 1054 grama heroina, dok je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji.

U policiji navode kako je 49-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

