Srbin krijumčario kokain i heroin, podignuta optužnica

Tako preinačeno vozilo okrivljenik je preuzeo u BiH te je 6. rujna 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gdje je, od za sada nepoznatih osoba, preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.