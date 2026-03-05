34-godišnjak
Srbin krijumčario kokain i heroin, podignuta optužnica
Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 9. rujna 2025., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 34-godišnjeg državljana Srbije zbog krijumčarenja 2,9 kilograma kokaina i 1,9 kilograma heroina.
Optužnicom se okrivljenik tereti da se, od početka rujna 2025. do 7. rujna iste godine, povezao s više osoba u Zagrebu, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Mađarskoj radi višekratne nabave, krijumčarenja i preprodaje većih količina kokaina i heroina.
Prema Uskokovoj optužnici, okrivljenik je s više osoba iz Srbije i BiH dogovorio nabavu i preuzimanje kokaina i heroina u Budimpešti i Zagrebu te krijumčarenje te droge u BiH radi daljnje preprodaje.
Zajedno sa više osoba iz Srbije i BiH, radi skrivanja i prijevoza droge, nabavio je automobil na kojem čijem su podvozju prethodno sačinjene preinake za skrivanje droge.
Tako preinačeno vozilo okrivljenik je preuzeo u BiH te je 6. rujna 2025. ušao u Hrvatsku i odvezao se u Budimpeštu pa potom u Zagreb gdje je, od za sada nepoznatih osoba, preuzeo tri paketa s ukupno 2,9 kilograma kokaina i dva paketa s ukupno 1,9 kilograma heroina.
Drogu je sakrio u preinačeno podvozje automobila te se uputio u BiH radi isporuke i daljnje preprodaje, ali je dolaskom na granični prijelaz Stara Gradiška zaustavljen te je kontrolom i pretragom pronađena droga pa je uhićen i procesuiran.
Uskok je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika, izvijestilo je tužiteljstvo.
