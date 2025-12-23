Danas objava presude 20-godišnjaku za ubojstvo u školi u Prečkom

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".