strašna tragedija
Danas objava presude 20-godišnjaku za ubojstvo u školi u Prečkom
Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavit će danas u 10 sati nepravomoćnu presudu L. M. (20), optuženom za teško ubojstvo djeteta u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava.
Kako se doznaje na sudu, objava nepravomoćne presude bit će javna, dok će odlukom predsjednice sudskog vijeća Ive Gradiški Lovreček javnost za vrijeme obrazloženja presude biti isključena radi zaštite maloljetnih žrtava i njihovih obitelji.
Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".
Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu teško ozlijeđene.
Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je okrivljenik izvršio fizičke napade te ozljeđivanja djece i učiteljice pred desetak učenika te osnovne škole.
