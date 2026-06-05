JAMES GLOSSOP / AFP

Ranije u petak, načelnik britanskih oružanih snaga upozorio je da Ujedinjeno Kraljevstvo mora ojačati svoju obranu kao odgovor na prijetnje koje dolaze iz Rusije, koja je prije više od četiri godine izvršila invaziju na Ukrajinu.

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Rusija bi mogla napasti neku članicu NATO-a u roku od četiri godine, prema procjenama zapadnih obavještajnih službi, upozorio je u petak britanski premijer Keir Starmer, prenosi Euronews.

Tu je izjavu dao najavljujući da će njegova vlada objaviti dugo odgađani plan ulaganja u obranu prije NATO-ova summita koji će se održati sljedećeg mjeseca.

„Naša je obavještajna procjena, kao i procjena drugih zemalja članica NATO-a, da bi Rusija mogla napasti NATO već 2030. godine“, rekao je Starmer.

„Zato možete vidjeti koliku hitnost i važnost pridajemo ovom pitanju“, dodao je tijekom posjeta proizvođaču dronova na jugozapadu Engleske.

Njegove izjave podudaraju se sa sličnim procjenama drugih europskih čelnika i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, koji je u prosincu upozorio da bi Rusija „mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina“.

Starmer je obećao povećati izdvajanja za obranu na 2,5 % BDP-a od sljedeće godine, uz daljnje povećanje na 3 % tijekom sljedećeg parlamentarnog mandata.

Desetogodišnji plan ulaganja u obranu, koji je trebao uslijediti nakon revizije britanskih obrambenih sposobnosti, trebao je biti objavljen krajem prošle godine, ali još nije predstavljen.

Starmer je najavio da će plan biti objavljen prije NATO-ova summita u Turskoj, koji počinje 7. srpnja.

Britanski mediji izvijestili su da je plan odgođen zbog neslaganja između Ministarstva financija i drugih resora oko troškova.

Starmer je novinarima poručio da će plan biti „u potpunosti financiran“.

Ranije u petak, načelnik britanskog ratnog zrakoplovstva ponovno je upozorio da zemlja mora ojačati svoju obranu zbog prijetnji iz Rusije, koja je prije više od četiri godine napala Ukrajinu.

„U svojih 35 godina karijere ovo je najopasnije razdoblje koje pamtim“, rekao je maršal zrakoplovstva Richard Knighton za BBC.

„Zbog toga je važno povećati sposobnosti i spremnost naših oružanih snaga, zajedno s našim saveznicima, kako bismo odvratili protivnike od bilo kakvih nerazboritih poteza.“

Američki predsjednik Donald Trump više je puta pozvao članice NATO-a da povećaju izdvajanja za obranu i da se manje oslanjaju na Washington kada je riječ o sigurnosti.