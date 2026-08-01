Detalji užasa u Zagorju: Poginuli otac i dvoje djece?

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za Hinu da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati.

„U 7,20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli, već u 7:21, u 7:29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje.”, rekao je Skuliber.

Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor.

„Već u 7,38 je bilo kompletno lokalizirano i našli su tri smrtno stradale osobe”, rekao je Skuliber.