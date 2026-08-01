požar u obiteljskoj kući
Detalji užasa u Zagorju: Poginuli otac i dvoje djece?
Tri osobe poginule su u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, a lokalni mediji neslužbeno navode da je riječ o ocu i dvoje djece.
Oglas
Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za Hinu da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati.
„U 7,20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli, već u 7:21, u 7:29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje.”, rekao je Skuliber.
Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor.
„Već u 7,38 je bilo kompletno lokalizirano i našli su tri smrtno stradale osobe”, rekao je Skuliber.
Lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su u požaru život izgubili otac i dvoje djece, dok identitet stradalih policija zasad nije službeno potvrdila.
Policija je ranije izvijestila da slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti požara i uzrok smrti stradalih. Mjesto događaja je osigurano te je zatvoren pristup području oko obiteljske kuće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas