Oglas

požar u obiteljskoj kući

Detalji užasa u Zagorju: Poginuli otac i dvoje djece?

author author
N1 Info , Hina
|
01. kol. 2026. 10:37
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.08.2026., Sveti Kriz Zacretje – Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u pozaru obiteljske kuce u Svetom Krizu Zacretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Tri osobe poginule su u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, a lokalni mediji neslužbeno navode da je riječ o ocu i dvoje djece.

Oglas

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za Hinu da je dojava o požaru zaprimljena u 7.20 sati.
„U 7,20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli, već u 7:21, u 7:29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje.”, rekao je Skuliber.
Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor.
„Već u 7,38 je bilo kompletno lokalizirano i našli su tri smrtno stradale osobe”, rekao je Skuliber.

Lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su u požaru život izgubili otac i dvoje djece, dok identitet stradalih policija zasad nije službeno potvrdila.

Policija je ranije izvijestila da slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti požara i uzrok smrti stradalih. Mjesto događaja je osigurano te je zatvoren pristup području oko obiteljske kuće.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
požar zagorje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ