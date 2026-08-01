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FOTO / Molitelji se okupili na zagrebačkom Trgu: Dočekali ih prosvjednici

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01. kol. 2026. 11:19
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01.08.2026., Trg bana Josipa Jelacica, Zagreb - U povodu prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, okupili su se na glavnom gradskom trgu kako bi molili. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Već tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu molitelji krunice okupljaju se na trgovima diljem Hrvatske.

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Povodom prve subote u mjesecu Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu kako bi molili. U isto vrijeme održan je i prosvjed protiv njih.

01.08.2026., Trg bana Josipa Jelacica, Zagreb - U povodu prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, okupili su se na glavnom gradskom trgu kako bi molili. U isto vrijeme odrzan je i provjed protiv njih. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
01.08.2026., Trg bana Josipa Jelacica, Zagreb - U povodu prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, okupili su se na glavnom gradskom trgu kako bi molili. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
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molitelji prosvjednici zagreb

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