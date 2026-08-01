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FOTO / Molitelji se okupili na zagrebačkom Trgu: Dočekali ih prosvjednici
Već tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu molitelji krunice okupljaju se na trgovima diljem Hrvatske.
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Povodom prve subote u mjesecu Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina okupili su se na glavnom zagrebačkom trgu kako bi molili. U isto vrijeme održan je i prosvjed protiv njih.
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Josip Regovic/PIXSELLViše
Josip Regovic/PIXSELLViše
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