Ravnateljica Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić u izjavi za Hinu rekla je kako su djelatnici Hitne pomoći izašli na teren nakon dojave da dijete ne diše i ne daje znakove života. Upućen je tim hitne pomoći ispostava Buzet, navela je, a do dolaska tima roditelji su, prema uputama dispečera, započeli oživljavanje. Međutim, po dolasku liječničke ekipe dijete nije pokazivalo znakove života te je, unatoč naporima liječničkog tima, konstatirana smrt dječaka, rekla je Čemerkić