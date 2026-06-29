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tragedija kod buzeta

U Istri preminuo dječak. U subotu je pao s bicikla, jutros nije davao znakove života

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Hina
|
29. lip. 2026. 10:43
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11:41
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hitna3
N1/Ilustracija

Na području Buzeta u ponedjeljak ujutro preminuo je 13-godišnjak, a obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti dječaka, potvrdila je Istarska policija ne navodeći pojedinosti slučaja.

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Policija je jutros oko 6.05 zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta potrebna liječnička pomoć djetetu koje je bez svijesti i ne diše. Unatoč naporima zdravstvenih djelatnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obaviti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, naveli su iz policije.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić u izjavi za Hinu rekla je kako su djelatnici Hitne pomoći izašli na teren nakon dojave da dijete ne diše i ne daje znakove života. Upućen je tim hitne pomoći ispostava Buzet, navela je, a do dolaska tima roditelji su, prema uputama dispečera, započeli oživljavanje. Međutim, po dolasku liječničke ekipe dijete nije pokazivalo znakove života te je, unatoč naporima liječničkog tima, konstatirana smrt dječaka, rekla je Čemerkić

"Na mjestu događaja došlo se do saznanja da je dječak u subotu pao dok je vozio bicikl i da ja zadobio ozljedu glave, da se jučer nije osjećao dobro te je jutros zatečen u krevetu bez znakova života. Nakon pada s bicikla nije zatražena liječnička pomoć", navela je Čemerikić izrazivši sućut roditeljima dječaka.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja, istraga je u tijeku. 

Teme
buzet istraga obdukcija policija smrt djeteta

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