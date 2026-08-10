Kroflin o povećanju braniteljskih mirovina: Kad se premijera isprovocira, nađe se gotovo 100 milijuna eura

"Ne kažem da nije trebalo smanjiti porez na mirovine, za dio ljudi jest. No za one mirovine koje su 2500 ili 3000 eura nije trebalo smanjivati porez, to je sad pitanje pravednosti tog poteza. Oko braniteljskih mirovina, ja smatram da ih treba dizati ako postoje ekonomske mogućnosti. Mislim da su ekonomske mogućnosti u Hrvatskoj i dalje relativno dobre da se građanima pomaže i da im se diže standard, ali onda ne možete istovremeno za 250.000 zaposlenika u javnim i državnim službama imati narativ: 'Vaše realne plaće moraju padati, vaše plaće ne mogu slijediti rast inflacije.' Dakle, plaće u javnim službama – učitelja, profesora, medicinskih sestara, zaposlenih u kulturi – rastu duplo sporije nego što rastu prosječne plaće u privredi.