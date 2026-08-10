Zašto mladi odlaze i hoće li se vratiti?

„Političke okolnosti više govore o tome kakvo je stanje u društvu nego o tome hoće li netko doista migrirati. Kada mladi kažu da bi otišli i kao razlog navode političku situaciju ili stanje u društvu, to više govori o njihovom zadovoljstvu ili nezadovoljstvu društvenim prilikama nego o tome da će zbog toga doista otići“, ističe.