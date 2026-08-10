Oglas

NA SUD PONIJELI JABUKE

"Prijatelji, ne očajavajmo": Rusija jedinoj antiratnoj stranci zabranila sudjelovanje na izborima

author
Hina
|
10. kol. 2026. 21:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Yulia Morozova/REUTERS

Ruski vrhovni sud u ponedjeljak je zabranio liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima u rujnu, čime je marginalizirana jedina službeno registrirana stranka koja se protivi ratu Moskve u Ukrajini.

Oglas

Odluka naglašava netoleranciju vlasti prema antiratnim stavovima i dodatno sužava već ograničen prostor za neslaganje u ruskoj politici, više od četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. ocijenio je tim povodom Reuters.

"Na odluku će biti uložena žalba. Prijatelji, ne očajavajmo", navodi se u izjavi stranke.

Sud je presudio u korist tužbe koju je podnijela mala prokremaljska nacionalistička stranka Rodina, tražeći isključenje Jabloka s izbora. Rodina tvrdi da je Jabloko primio neprijavljene donacije za kampanju, među kojima neke iz zapadnih izvora, između ostalih optužbi.

Na sud s jabukama

Vođa Jabloka Nikolaj Ribakov tijekom saslušanja je rekao da nema dokaza koji bi potkrijepili optužbe i opisao slučaj kao neustavni napad političkih protivnika, koji žele očistiti teren od suparnika, na slobodu misli.

U rijetkom iskazu protivljenja režimu, nekoliko stotina uglavnom mladih pristaša prisustvovalo je saslušanju uz prisustvo policije. Neki su nosili jabuke kako bi pokazali svoju pripadnost Jabloku, što na ruskom znači jabuka. Jedan od pristaša ogrnuo se ruskom zastavom.

Pročitajte još

Teme
jablok rat u ukrajini represija rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ