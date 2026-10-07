POLICIJA MOLI POMOĆ
Djevojka nestala u Zagrebu. Jeste li je vidjeli?
U Zagrebu je 2. listopada nestala 20-godišnja Marta Ključanin, a policija moli građane za pomoć u njezinu pronalasku.
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Marta Ključanin, rođena 2006. godine, nestala je 2. listopada u Zagrebu, a kao mjesto nestanka naveden je Kauzlarićev prilaz.
U trenutku nestanka nosila je crnu kratku majicu, crne tajice i bijele tenisice. Visoka je 165 centimetara, sitnije je tjelesne građe, ima crnu kosu i smeđe oči.
Ako ste Martu vidjeli ili raspolažete informacijama koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku, obavijestite policiju na broj 192 ili se javite u najbližu policijsku postaju.
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