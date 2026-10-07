Većina sustava Ministarstva poljoprivrede ponovno je dostupna korisnicima, evo što je s podacima

PIXSELL / Mia Slafhauzer/PIXSELL

Većina informacijskih sustava ponovno je oporavljena i dostupna korisnicima, izvijestilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nakon kibernetičkog napada koji se dogodio u ponedjeljak tijekom kojeg nije došlo do curenja niti gubitka podataka.

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"Većina sustava namijenjenih poljoprivrednicima i ribarima ponovno je u funkciji, dok se na oporavku preostalih sustava i dalje intenzivno radi", priopćili su iz Ministarstva.

Dodali su kako se trenutno radi na oporavku sustava elektroničke pošte te naglasili kako, prema dosad dostupnim informacijama, nije došlo do curenja niti gubitka podataka "zahvaljujući brzoj i pravodobnoj reakciji nadležnih službi u Ministarstvu".

Kibernetički napad na informacijski sustav Ministarstva dogodio se ovog ponedjeljka, zbog čega su službenici, kako je potvrdio resorni ministar David Vlajčić, u jutarnjim satima dobili obavijest da isključe sva računala.

"Ministarstvo zahvaljuje korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom oporavka sustava. Nadležne službe i dalje rade na utvrđivanju svih okolnosti kibernetičkog napada", poručuju iz Ministarstva.