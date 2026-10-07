GRAD ZAGREB
FOTO / Veliki plan modernizacije ZET-a: 376 milijuna eura za tramvaje, autobuse i pruge
Ulaganja u ZET-u u prvih šet mjeseci ove godine iznosila su blizu 33 milijuna eura bez PDV-a, stoji u poslovnom izvješću Uprave ZET-a kojem će idući tjedan biti na sjednici zagrebačke Gradske skupštine, a iz Grada u utorak podsjećaju da je od 2021. do 2026. u ZET-a uloženo 212,4 milijuna eura.
U modernizaciju ZET-a Grada Zagreb je od 2021. do 2026. uložio ukupno 212,4 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju, pri čemu je nabavljeno 258 autobusa i 38 tramvaja, a nabava se nastavlja. Istodobno u pripremi su daljnja ulaganja vrijedna 164 milijuna eura bez PDV-a, odnosno radi se o investicijskom ciklusu u ZET, ukupno, od oko 376 milijuna eura bez PDV-a.
Posebno je važno ulaganje u obnovu tramvajskog sustava, ističu iz gradske uprave, budući da nove tramvajske pruge nisu izgrađene više od 25 godina, a na nabavu novih tramvaja čekalo se 15 godina. Prošle je godine pristiglo prvih 20 novih niskopodnih, kraćih tramvaja, a u tijeku je isporuka još 20 tramvaja, vrijednost tih 40 tramvaja iznosi 77.7 milijuna eura bez PDV-a, od čega je 71.7 milijuna eura osigurano iz EU fondova, a šest milijuna iz državnog proračuna, navode.
Dodaju da je u pripremi i javna nabava za još 20 niskopodnih, dužih tramvaja, vrijednih 75 milijuna eura bez PDV-a, te modernizacija tramvaja tipa 2200, procijenjene vrijednosti 10 milijuna eura bez PDV-a, a obje investicije financirat će se iz gradskog proračuna.
Otvaranje nove tramvajske pruge
Ujedno, sljedeći mjesec otvara se nova tramvajska pruga u Sarajevskoj cesti duljine 2.25 kilometra, vrijedna 11.7 milijuna eura bez PDV-a, u potpunosti financirana iz gradskog proračuna.
Iz Grada ističu i da je ove godine obnovljena i Uspinjača, a vrijednost investicije je 9,1 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu je 5 milijuna eura osigurano iz fondova Europske unije kroz ITU mehanizam, a 4,1 milijun eura iz gradskog proračuna.
Navode i da je u autobusni vozni park uloženo 86.9 milijuna eura bez PDV-a, nabavljen je 141 autobus vrijedan 62,8 milijuna eura bez PDV-a, od čega 66 električnih, te 117 rabljenih autobusa vrijednih 24.1 milijun eura bez PDV-a, od čega je iz EU fondova 58.2 milijuna eura u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te SAFU-om, a iz gradskog proračuna 28,7 milijuna eura.
Potpuna elektrifikacija autobusnog voznog parka u idućih deset godina
Elektrifikacija autobusnog sustava jedan je od ključnih koraka modernizacije javnog prijevoza i ostvarivanja dekarbonizacije ZET-ova autobusnog voznog parka, naglašavaju iz Grada te navode da se u sljedećih deset godina planira kompletna obnova i potpuna elektrifikacija autobusnog voznog parka, a u tu svrhu u pripremi je i nabava još 100 električnih autobusa vrijednih 75 milijuna eura bez PDV-a, koji će se financirati iz gradskog proračuna.
Ljetos je otvorena i prva punionica električnih vozila u Podsusedu, sa 134 mjesta za punjenje, vrijedna 11,6 milijuna eura bez PDV-a, financirana iz fondova EU kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Obnovljeno je i okretište na Mihaljevcu, vrijedno 4,1 milijuna eura, od čega je oko 3.5 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava EU, a 0,6 milijuna eura iz gradskog proračuna. Nadalje, navode iz Grada, 6,3 milijuna eura bez PDV-a utrošeno je na obnovu tri ispravljačke stanice i drugu tramvajsku elektroenergetsku mrežu. Obnavljaju se i skretnice i drugi tramvajski sustavi, a ulaganja su obuhvatila i kupnju 24 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, vrijedna 2,9 milijuna eura bez PDV-a, sustav nadzora u vozilima vrijedan 1,6 milijun eura bez PDV-a, te specijalno vozilo za vuču tramvaja vrijedno 0.5 milijuna eura bez PDV-a.
Osim infrastrukture, ulaže se i u pouzdanost voznog reda i u sustave plaćanja, ističu iz gradske uprave te navode da je u tijeku javna nabava za sustav beskontaktne kupnje karata u više od 700 vozila ZET-a čija se potpuna primjena planira tijekom 2027., a vrijedna je 4 milijuna eura bez PDV-a. Novi sustav podržavat će beskontaktne bankovne kartice, kao i plaćanje putem digitalnih novčanika.
Ulaganja u vozila, tramvajsku infrastrukturu i druge dijelove sustava dio su sveobuhvatne modernizacije javnog prijevoza u Zagrebu, radi povećanja pouzdanosti, dostupnosti i udobnosti, te smanjenja štetnih emisija i buke, ističu iz Grada, a obnova tramvajskih pruga, ispravljačkih stanica, okretišta, skretnica i druge infrastrukture odvija se paralelno s nabavom novih vozila i elektrifikacijom autobusnog voznog parka, kako bi javni prijevoz postao prvi izbor što većeg broja građana grada Zagreba.
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