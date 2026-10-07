FOTO / Veliki plan modernizacije ZET-a: 376 milijuna eura za tramvaje, autobuse i pruge

Obnovljeno je i okretište na Mihaljevcu, vrijedno 4,1 milijuna eura, od čega je oko 3.5 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava EU, a 0,6 milijuna eura iz gradskog proračuna. Nadalje, navode iz Grada, 6,3 milijuna eura bez PDV-a utrošeno je na obnovu tri ispravljačke stanice i drugu tramvajsku elektroenergetsku mrežu. Obnavljaju se i skretnice i drugi tramvajski sustavi, a ulaganja su obuhvatila i kupnju 24 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, vrijedna 2,9 milijuna eura bez PDV-a, sustav nadzora u vozilima vrijedan 1,6 milijun eura bez PDV-a, te specijalno vozilo za vuču tramvaja vrijedno 0.5 milijuna eura bez PDV-a.