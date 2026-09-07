VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
Dojave o bombama na fakultetima u Zagrebu, policija na terenu
N1 Info
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07. ruj. 2026. 13:46
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Kako doznajemo u zagrebačkoj policiji, u dvadesetak školskih ustanova u gradu stigle su danas dojave o bombama.
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Postupanje je u tijeku, a u ustanovama u kojima je postupanje završeno utvrđeno je da su dojave bile lažne.
Neslužbeno, riječ je mahom o visokoškolskim ustanovama.
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