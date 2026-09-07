Oglas

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

Dojave o bombama na fakultetima u Zagrebu, policija na terenu

author
N1 Info
|
07. ruj. 2026. 13:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
puz
PU zagrebačka

Kako doznajemo u zagrebačkoj policiji, u dvadesetak školskih ustanova u gradu stigle su danas dojave o bombama.

Oglas

Postupanje je u tijeku, a u ustanovama u kojima je postupanje završeno utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Neslužbeno, riječ je mahom o visokoškolskim ustanovama.

Teme
dojave o bombama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ