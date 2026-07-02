Burna noć
Drama na Cresu: Bor pao na kamper. Vatrogasci spasili zarobljene ljude
Dva brza noćna izlaska na teren obilježila su rad creskih vatrogasaca koji su u razmaku od svega nekoliko minuta imali dvije intervencije.
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Creski vatrogasci noć su proveli na terenu, nakon što su zaprimili dvije uzastopne dojave o incidentima.
Oko ponoći stigla je dojava o aktiviranoj vatrodojavi u jednom objektu. Po dolasku na lokaciju vatrogasci su obavili detaljan pregled zgrade kako bi utvrdili uzrok alarma i provjerili postoji li bilo kakva opasnost.
"Srećom, nije utvrđena opasnost od požara."
Nedugo zatim, samo desetak minuta kasnije, uslijedila je nova intervencija u kampu Kovačine, gdje je bor pao na kamper te je osobama u njemu bio onemogućen izlazak.
Na teren su izašla tri vatrogasca koja su motornim pilama uklonila srušeno stablo i oslobodila prolaz, čime je omogućeno sigurno napuštanje kampera i ponovno korištenje vozila.
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