Pogreška koju rade mnogi
Kuharica otkrila što dodaje u vodu dok kuha kobasice: "Tako je okus savršen"
Kad je riječ o kobasicama, svatko bi na tanjuru volio imati one koje utjelovljuju savršenstvo, no nažalost često nije tako.
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Mnogi kobasice pripremaju na visokim temperaturama i prže ih na ulju, ali upravo takav način pripreme može uzrokovati da meso postane suho i manje ukusno. Poznata kuharica otkrila je zanimljiv trik kojim se konačni rezultat može znatno poboljšati – a tajna se krije u pilećoj jušnoj kocki.
Kulinarska autorica Katherine McPhillips objašnjava da klasično pečenje u tavi često uzrokuje prskanje masnoće, a samim time i više nereda u kuhinji. Osim toga, zbog izloženosti visokim temperaturama meso može izgubiti dio svojih prirodnih sokova i aroma, prenosi Metropolitan.si.
Pogreška koju rade mnogi
Budući da su kobasice prilično debele, jaka toplina ih brzo zapeče izvana, dok unutrašnjost može ostati nedovoljno pečena. Takva priprema često uzrokuje pucanje ovoja, zbog čega iscure dragocjene masnoće i sokovi. Poširanje, odnosno nježno kuhanje u tekućini, omogućuje da temperatura u mesu ravnomjerno raste do sigurne razine. Tako se sokovi zadržavaju u kobasici, a okus postaje bogatiji i izraženiji.
Cijeli postupak traje manje od deset minuta i dugoročno može spriječiti zagorijevanje hrane te naporno čišćenje masnih mrlja. Za pripremu su vam potrebni samo paket kobasica, voda i jedna pileća jušna kocka, koja tekućini daje dodatne začine i aromu. McPhillips naglašava da se kobasice mogu poširati i u običnoj vodi, no jušna kocka osigurava znatno bolji rezultat.
„Kobasice će imati bogatiji i puno dublji okus samo uz dodatak sastojka koji vjerojatno već imate u kuhinjskom ormariću“, prenosi Express.
Poširanje je omiljena tehnika i među profesionalnim kuharima i mesarima. Omogućuje da meso ostane iznimno sočno iznutra, a nakon završnog pečenja dobije zlatnosmeđu i hrskavu koricu. Mnogi stručnjaci kobasice najprije nježno kuhaju u tekućini, a zatim ih dovršavaju u pećnici, na roštilju ili u tavi.
Postupak pravilne pripreme
Postupak započinje zagrijavanjem pećnice na 180 stupnjeva Celzijevih. Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Kobasice zatim stavite u dublju tavu ili lonac i ulijte toliko vode da budu prekrivene otprilike do polovice. U tekućinu izmrvite pileću jušnu kocku.
Posudu stavite na srednje jaku vatru i tekućinu polako zagrijavajte do laganog vrenja. Kuhari upozoravaju da voda ne smije snažno ključati jer pritisak ispod kože kobasica može uzrokovati pucanje ovoja.
Kobasice kuhajte oko osam minuta. U ovoj fazi meso još često nema karakterističnu zlatnosmeđu boju, no stručnjaci savjetuju strpljenje. Kada je kuhanje u jušnoj osnovi završeno, kobasice pažljivo izvadite iz lonca, stavite ih na pripremljeni lim i pecite u pećnici još 12 do 20 minuta.
Rezultat su sočne kobasice bogatog okusa, hrskave korice i znatno manje nereda u kuhinji.
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