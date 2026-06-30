Kuharica otkrila što dodaje u vodu dok kuha kobasice: "Tako je okus savršen"

Cijeli postupak traje manje od deset minuta i dugoročno može spriječiti zagorijevanje hrane te naporno čišćenje masnih mrlja. Za pripremu su vam potrebni samo paket kobasica, voda i jedna pileća jušna kocka, koja tekućini daje dodatne začine i aromu. McPhillips naglašava da se kobasice mogu poširati i u običnoj vodi, no jušna kocka osigurava znatno bolji rezultat.