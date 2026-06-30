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Vrlo je jednostavno, a malo tko to radi: Slastičarski trik za savršen biskvit
Pečenje biskvita na prvi se pogled čini jednostavnim, no mnogi domaći slastičari susreću se s istim problemima. Ponekad je kolač izvana lijepo pečen, dok je iznutra još uvijek sirov.
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Slastičari upozoravaju da se tajna uspješnog biskvita često krije u detalju koji mnogi zanemaruju – temperaturi sastojaka, piše Punkufer.hr.
Svi sastojci trebaju biti iste temperature
Pri pripremi biskvita nije preporučljivo miješati hladne sastojke iz hladnjaka sa suhim sastojcima koji su bili na sobnoj temperaturi. Jaja, mlijeko i maslac prije upotrebe trebaju se malo zagrijati jer će se tako lakše povezati s ostalim sastojcima.
Kada su svi sastojci približno iste temperature, dobiva se glađa i ujednačenija smjesa, što pridonosi boljoj teksturi i ravnomjernijem pečenju.
Sastojke pripremite unaprijed
Stručnjaci savjetuju da jaja i maslac izvadite iz hladnjaka najmanje 30 do 45 minuta prije početka pečenja. Tako će dosegnuti sobnu temperaturu, koja je obično između 20 i 22 Celzijeva stupnja.
Ako ste u žurbi, maslac narežite na manje komade kako bi se brže zagrijao. Jaja možete na nekoliko minuta staviti u posudu s toplom vodom, što će također ubrzati proces.
Tijekom vrućih ljetnih dana ipak budite oprezni. Kvarljive namirnice nemojte predugo ostavljati na kuhinjskom pultu jer visoke temperature mogu utjecati na njihovu kvalitetu.
Važan je i odabir kalupa
Na konačni rezultat ne utječu samo sastojci, nego i kalup za pečenje. Slastičari preporučuju aluminijske kalupe jer omogućuju ravnomjerniju raspodjelu topline.
Stakleni kalupi dulje zadržavaju toplinu, dok keramički mogu uzrokovati da se rubovi biskvita ispeku brže od sredine.
Jednostavan trik tijekom pečenja
Ako želite postići što ravnomjernije pečen biskvit, tijekom pečenja jednom okrenite kalup. Kada prođe otprilike tri četvrtine predviđenog vremena pečenja, zakrenite ga za 180 stupnjeva.
Ako se biskvit peče 20 minuta, okrenite ga nakon otprilike 15 minuta. Time ćete smanjiti utjecaj eventualnog neravnomjernog zagrijavanja pećnice i postići ljepši konačni rezultat.
Iako savršen biskvit zahtijeva malo preciznosti, već male promjene u pripremi mogu napraviti veliku razliku. Sastojci sobne temperature, odgovarajući kalup i pravilno pečenje često su ključ za prozračan, mekan i ravnomjerno pečen biskvit.
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