KOALICIJA (NE)VOLJNIH
Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute
Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirao je sukob premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića oko slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu, odnosno uključivanja Hrvatske u tzv. koaliciju voljnih, bez predsjednikove suglasnosti
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Kovačević smatra da odlazak vojnika iz počasno-zaštitne bojne na mimohodu Parizu sam po sebi nije vanjskopolitičko pitanje, ali da je sudjelovanje Hrvatske u tzv. koaliciji voljnih važna politička odluka.
"Tu je odluku donio sam premijer Andrej Plenković, ne poštujući odredbe Ustava da vlada i predsjednik Republike Zoran Milanović zajedno oblikuju i prvode vanjskopolitičke odluke. To je već notorna činjenica da premijer, kad god mu nije nužno da mora nešto pitati predsjednika, po svome donosi vanjskopolitičke odluke, kao da ne postoji ta ustavna odredba", istaknuo je Kovačević.
"Premijer je prekršio Ustav"
Dodao je i kako sadašnja situacija pokazuje nezrelost obaju aktera, jer umjesto da problem riješe, oni razmjenom neprimjerenih izjava dovode do dalnje eksalacije.
"Problem je u osnovi ustavno-pravni. Može li premijer sam donijeti odluku o sudjelovanju RH u 'Koaliciji voljnih'? Ustav je u tome izričit: predsjednik Republike i Vlada RH zajedno oblikuju i provode vanjsku politiku. Premijer je prekrišio Ustav, odlučivši samostalno da RH postane članica tzv. koalicije voljnih", naglasio je bivši hrvatski veleposlanik.
O šutnji Ustavnog suda i ustavno-pravnih stručnjaka
Na pitanje Nine Kljenak kako komentira činjenicu da se Ustavni sud nije izjasnio o tom problemu te da ustavno-pravni stručnjaci mahom daju za pravo premijeru, Kovačević je kazao kako to smatra "upravo nevjerojatnim".
"Što se tiče ustavnih stručnjaka, to da ne problematiziraju ustavno-pravnu problematiku nego protokol i zakonitost, upravo je nevjerojatno. Može li vlada samostalno bez predsjednika Republike oblikovati i provoditi vanjsku politiku? Po Ustavu ne može, ali oni se o tome ne izjašnjavaju, a Ustavni sud šuti, iako su se stekle sve pretpostavke za njihovu intervenciju.
Ustavni sud trebao bi upozoriti Sabor da Vlada RH sustavno i dugotrajno ne poštuje Ustav", istaknuo je Kovačević.
Ustavni stručnjaci šute i o protuustavnom načinu izbora ustavnih sudaca
Ponovio je da je odluka o uključivanju Hrvatske u 'Koaliciju voljnih' prostuustavna, ako predsjednik nije sudjelovao u donošenju te odluke.
"Načelnik Glavnog stožera našao se u nezahvalnoj situaciji, a to je posljedica neizbalansiranosti zakona i usklađenosti naših zakona s Ustavom. Uz to imamo ustavno-pravnu problematiku - s kojom smo suočeni više mjeseci – oko načina izbora sudaca Ustavnog suda. Nisam primijetio da su ustavno-pravni stručnjaci digli galamu što se unaprijed pokušava dogovoriti ishod glasanja, iako Ustav i zakon propisuju drukčije", upozorio je Kovačević.
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