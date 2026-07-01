Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute

"Što se tiče ustavnih stručnjaka, to da ne problematiziraju ustavno-pravnu problematiku nego protokol i zakonitost, upravo je nevjerojatno. Može li vlada samostalno bez predsjednika Republike oblikovati i provoditi vanjsku politiku? Po Ustavu ne može, ali oni se o tome ne izjašnjavaju, a Ustavni sud šuti, iako su se stekle sve pretpostavke za njihovu intervenciju.