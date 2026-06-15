Split
Dramatična potjera u Dalmaciji: Prevrnuo se presretač, policajci završili u bolnici
Dva policajca su lakše ozlijeđena u nedjelju navečer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila, presretača, tijekom vožnje za motociklistom koji se nije htio zaustaviti, policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Oglas
Oko 20 sati u Splitu u ulici Brnik, dogodila se prometna nesreća te je došlo do prevrtanja vozila koje je u vlasništvu MUP-a, naveli su iz policije.
Prema prvim informacijama policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede.
Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas