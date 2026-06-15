Oglas

Split

Dramatična potjera u Dalmaciji: Prevrnuo se presretač, policajci završili u bolnici

author
Hina
|
15. lip. 2026. 07:37
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
18.10.2017., Pirovac - Na auto cesti D-1 policija provodi akciju 24-satnog pojacanog nadzora brzine s presretacima. "nPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustracija)

Dva policajca su lakše ozlijeđena u nedjelju navečer kada je došlo do prevrtanja policijskog vozila, presretača, tijekom vožnje za motociklistom koji se nije htio zaustaviti, policajci su prevezeni u bolnicu, a motociklist je uhićen, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Oglas

Oko 20 sati u Splitu u ulici Brnik, dogodila se prometna nesreća te je došlo do prevrtanja vozila koje je u vlasništvu MUP-a, naveli su iz policije.

Prema prvim informacijama policajci upućeni u bolnicu nakon prevrtanja vozila zadobili su lakše tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja obavit će se očevid, priopćila je policija.

Teme
ozljede policija prevrtanje vozila prometna nesreća split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ