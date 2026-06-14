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Drava odnijela život maloljetnika, policija apelira na oprez
Maloljetni mladić se utopio u starom koritu rijeke Drave kod Gornjeg Hrašćana, nakon što ga je prilikom kupanja glavni riječni tok povukao pod površinu, izvijestila je u nedjelju međimurska policija, upozorivši građane na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima.
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Policija je dojavu o nestanku mladića tijekom kupanja zaprimila u petak u 12,15 sati, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su sudjelovali policijski službenici, hitna medicinska pomoć te pripadnici čakovečke Hrvatske gorske službe spašavanja i Javne vatrogasne postrojbe.
Očevidom i prikupljenim obavijestima utvrđeno je da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave u blizini Gornjeg Hrašćana, pri čemu je jedan maloljetnik skočio s obale u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine, nakon čega više nije izronio.
Ronioci JVP-a Čakovec pronašli su beživotno tijelo mladića u 14,20 sati. Mrtvozornik je pregledom tijela utvrdio da nema tragova nasilne smrti, već da je smrt nastupila uslijed utapanja.
Policija je izrazila sućut obitelji preminulog te upozorila građane da za kupanje koriste uređena i nadzirana kupališta.
Kupačima savjetuju da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, da ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami, kao i da izbjegavaju kupanje pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Poseban oprez potreban je kod djece i maloljetnika, koje ne treba ostavljati bez nadzora uz vodu.
Upozoravaju i da rijeke, zbog virova, jakih struja i promjenjivog toka, predstavljaju posebnu opasnost, dok jezera i šljunčare kriju rizike poput naglih promjena dubine, temperature i muljevitog dna.
„Velik problem kupačima ponekad predstavlja i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike do koje može doći, mogu i utopiti. Vrebaju i brojne druge nepredvidive posljedice, poput slomljene kralježnice, vrata ili noge nakon skakanja na glavu u nepoznate dubine”, upozorava policija.
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