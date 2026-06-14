Drava odnijela život maloljetnika, policija apelira na oprez

Kupačima savjetuju da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, da ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami, kao i da izbjegavaju kupanje pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Poseban oprez potreban je kod djece i maloljetnika, koje ne treba ostavljati bez nadzora uz vodu.