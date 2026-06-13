TUŽAN KRAJ POTRAGE
Ronioci u Dravi pronašli tijelo mladića koji je nestao tijekom kupanja
Velika potraga za mladićem koji je nestao prilikom kupanja u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju završila je tragično - ronioci su u Dravi pronašli mladićevo tijelo.
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Mladić je nestao oko podneva prilikom kupanja u Dravi, a na mjesto događaja izašle su sve hitne službe koje su za njim tragale.
Oko 15.20 policija je javila da su ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli u rijeci tijelo mladića i izvukli ga na obalu.
U tijeku je očevid nakon kojeg će se znati više informacija o ovom tragičnom događaju.
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