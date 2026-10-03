Filmska drama u Zagrebu: Pucao na kuću i vozilo, nitko nije ozlijeđen

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija pronašla je i privela odbjeglog 37-godišnjaka koji je u petak u Dubravi iz automobila u pokretu pucao prema kući ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja s članovima obitelji, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, ali su oštećeni zid kuće i staklo automobila.

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Pucnjava se, prema policijskom priopćenju, dogodila u petak oko 18 sati na Vukomerečkoj cesti, a prema dosad utvrđenome 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema kući te je došlo do oštećenja zida kuće kao i stakla na parkiranom osobnom automobilu zagrebačkih oznaka 28-godišnjakinje.

Policija zasad sumnja da je automobilom upravljao 36-godišnjak, a u vozilu su se nalazili članovi njegove obitelji.

Nakon pucnjave vozač i ostale osobe iz automobila pobjegli su s mjesta događaja, no policija ih je ubrzo pronašla na različitim mjestima u Zagrebu i privela na kriminalističko istraživanje.

U pucnjavi nitko nije ozlijeđen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.