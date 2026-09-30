PRI KRAJU
Ministarstvo financija: Temelj NPOO-a reforme koje je Vlada u potpunosti provela
Temelj NPOO-a su bile reforme koje je Vlada u potpunosti provela, njih ukupno 78 u gotovo svim područjima javnih politika, a rezultati se primjerice odnose na administrativno rasterećenje gospodarstva, povećanje njegove produktivnosti i konkurentnosti, smanjenje broja neriješenih predmeta i trajanja sudskih postupaka, kao i uvođenje novog modela cjelodnevne nastave.
"Temelj NPOO-a bile reforme koje je Vlada u potpunosti provela - ukupno 78 reformi u gotovo svim područjima javnih politika, pretočenih u čak 162 reformska pokazatelja. Upravo činjenica da se sredstva isplaćuju nakon što su reforme i investicije provedene i kada je njihovo ostvarenje dokazano pokazuje koliko je uspjeh Vlade i Hrvatske u provedbi NPOO-a snažan", istaknuto je u priopćenju Ministarstva financija, nakon što je Hrvatska jučer Europskoj komisiji uputila završni objedinjeni zahtjev za plaćanje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).
Hrvatskoj je kroz NPOO na raspolaganju bilo ukupno 10 milijardi eura, uz do sada isplaćene 7,3 milijarde eura, pri čemu Ministarstvo poručuje da NPOO nije bio samo skup reformi i ulaganja, već konkretan pokretač promjena koje su ojačale hrvatsko gospodarstvo, modernizirale javne sustave, podigle kvalitetu javnih usluga i stvorile bolje uvjete za život i rad građana diljem Hrvatske. "Njegova provedba pokazala je da Hrvatska, kada postoji jasna odgovornost, učinkovita koordinacija i zajednički angažman svih dionika, može u kratkom roku ostvariti velike i trajne promjene", ističe.
Preostala dva pokazatelja bit će ostvarena u cijelosti, iako izvan NPOO roka
Temeljem prikupljene dokazne dokumentacije, zaključno sa 31. kolovoza 2026. godine, navodi, Hrvatska je, od ukupno 406 pokazatelja na razini cijelog NPOO-a, u cijelosti ispunila 404 u zadanim rokovima - 162 reformska i 242 investicijska pokazatelja. Preostala dva pokazatelja su ostvarena djelomično, a bit će ostvarena u cijelosti, iako izvan NPOO roka. "Vlada je osigurala sve preduvjete za njihovu provedbu i nastavlja se raditi na njihovom punom ostvarenju", ističe.
Napominje da se jedan odnosi se na infrastrukturni projekt izgradnje i obnove osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, vezan uz sredstva zajma.
Ministarstvo kaže da je odgovarajući pokazatelj vezan uz sredstva bespovratnih sredstava već uspješno ispunjen, a da je Vlada dodatno osigurala potrebna sredstva iz državnog proračuna kako bi se uspješno proveli svi planirani školski projekti - čak i u opsegu većem od prvotno utvrđenog broja projekata u NPOO-u.
Vezano za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole alokacija iznosi 1,72 milijarde eura od čega NPOO sredstva iznose 1,2 milijarde eura, a iz državnog proračuna osigurano je 521 milijuna eura. "Dakle, ne samo da se od ulaganja u škole ne odustaje, nego se ona nastavljaju s jasnim ciljem. Sredstva za njihovu provedbu su osigurana i učinak ulaganja u školsku infrastrukturu ostaje - škole se grade, dograđuju i opremaju, a kapaciteti za jednosmjensku i cjelodnevnu nastavu kontinuirano se povećavaju", ističe Ministarstvo.
Drugi se odnosi na homologaciju autonomnih robotaksija bez volana (tvrtka Verne iz sastava Rimac grupe, op.a.), a Ministarstvo kaže da i u ovom slučaju cilj ostaje isti - uspostaviti novu, potpuno inovativnu uslugu. Pritom, Vlada je donijela potreban zakonodavni okvir i propise kako bi se omogućila uspostava prve takve usluge i time uostalom postavila "benchmark" na razini EU.
"Stoga, kada se govori o dva djelomično ispunjena pokazatelja, nužno je govoriti i o kontekstu - 404 pokazatelja u potpunosti su ostvarena, a kod preostala dva riječ je o projektima koji se nastavljaju i čiji se stvarni učinci ne mogu svesti na jedan administrativni rok", poručuje Ministarstvo.
Da rezultati NPOO reformi nisu samo administrativni pokazatelji, već imaju konkretne i mjerljive učinke, Ministarstvo financija je potkrijepilo i brojnim primjerima.
Reforme u gospodarstvu, obrazovanju, pravosuđu, javnoj upravi ...
Primjerice, navodi, kroz četiri akcijska plana i provedbu 493 mjere administrativnog rasterećenja gospodarstva ukinute su brojne administrativne obveze i digitalizirane usluge koje država pruža poduzetnicima, čime je opterećenje gospodarstva smanjeno za više od 600 milijuna eura.
Nadalje, radi povećanja produktivnosti i konkurentnosti gospodarstva pojednostavljena su ili ukinuta 62 regulatorna zahtjeva za profesionalne usluge kroz provedbu drugog i trećeg Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga.
Provedene su i značajne reforme obrazovnog sustava s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete obrazovanja na svim razinama, uključujući uvođenje novog modela cjelodnevne nastave.
U javnoj upravi uvedeni su novi modeli plaća i rada u državnoj upravi i javnim službama, čime je jedinstveno uređen sustav plaća na načelu "jednaka plaća za jednak rad".
Ministarstvo apostrofira i funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave, pri čemu je, kaže, do sada funkcionalno spojeno već 270 jedinica lokalne samouprave.
Ističe i značajne rezultate reforme pravosuđa. "Stupanjem na snagu niza zakonskih izmjena ostvaren je cilj smanjenja broja neriješenih predmeta i trajanja sudskih postupaka. Trajanje parničnih i trgovačkih predmeta skraćeno je za više od 200 dana, dok je ukupan broj svih neriješenih predmeta smanjen za gotovo 70.000", navodi.
Također, NPOO je bio usmjeren i na zelenu i digitalnu tranziciju, pri čemu su provedene reforme kojima se potiču energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući uvođenje sustava premija za potporu obnovljivim izvorima energije i novih modela za vlastitu proizvodnju i samoopskrbu energijom.
Provedene su i reforme poslovanja i upravljanja željezničkim poduzećima s ciljem učinkovitijeg i održivijeg prometnog sustava, a iz Ministarstva kažu da su posebno mjerljivi rezultati reforme tržišta rada, pri čemu su razvijene nove ciljane mjere aktivne politike zapošljavanja za potrebe zelene i digitalne tranzicije te je uspostavljen sustav vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba.
"Samo kroz NPOO bilježimo više od 5.000 korisnika novih mjera aktivne politike zapošljavanja povezanih sa zelenom i digitalnom tranzicijom, od čega je više od 3.200 korisnika iz ranjivih skupina. Istodobno je provedeno više od 41.500 vaučera za obrazovanje odraslih, od čega više od 12.000 za osobe iz ranjivih skupina. Time se ljudima omogućuje stjecanje novih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada, osobito za prelazak na zeleno i digitalno gospodarstvo", navodi se.
Kao važan primjer digitalne transformacije javnih usluga apostrofirana je uspostava Središnjeg registra stanovništva, dok se u zdravstvu apostrofiraju izmjene zakonodavnog okvira usmjerene na financijsku održivost sustava, učinkovitije korištenje i bolju raspodjelu zdravstvenih resursa te dostupnije zdravstvene usluge. "Ostvareno je skraćivanje vremena čekanja za pojedinačne zdravstvene usluge, dovršena je funkcionalna integracija za više od 20 bolnica te su provedeni postupci zajedničke javne nabave za zdravstvene ustanove", ističe Ministarstvo.
Završni zahtjev za plaćanje vrijedan 2,7 milijardi eura
Jučer upućeni završni objedinjeni zahtjev za plaćanje u okviru NPOO-a vrijedan je 2,7 milijardi eura, što čini razliku do ukupno 10 milijardi eura koje su Hrvatskoj bile na raspolaganju kroz NPOO, od čega se 5,8 milijardi eura odnosilo na bespovratna sredstva, a 4,2 milijarde eura na zajmove.
Dakle, završnim zahtjevom za plaćanje službeno je pokrenut postupak za isplatu preostalog iznosa iz NPOO omotnice, a njime su obuhvaćena preostala 153 pokazatelja provedbe reformi i ulaganja.
Ministarstvo financija je pobrojalo ključne rezultate ostvarenih u okviru završnog zahtjeva, koji se tako odnose na provedbu 216 infrastrukturnih projekata kojima je omogućeno više od 12 tisuća novih mjesta u jaslicama i vrtićima, zatim na izgradnju i obnovu 344 osnovnoškolske učionice i 55 srednjoškolskih, nabavu 179 autobusa na alternativni pogon diljem Hrvatske, kao i modernizaciju tramvajskog voznog parka u Zagrebu i Osijeku, pri čemu je za Zagreb osigurano 20 novih tramvaja, a za Osijek 10.
Nadalje, tu je energetska obnova više od dva milijuna četvornih metara javnih i višestambenih zgrada, proizvodnja i puštanje u rad dva baterijska vlaka, više od 2.000 kilometara izgrađene i obnovljene mreže javne vodoopskrbe i odvodnje, izgradnja devet centara za institucionalnu skrb, kućnu njegu i skrb u zajednici, izgradnja i opremanje tri logističko distributivna centra (LDC) za voće i povrće, pa 118 milijuna eura potpore za novoosnovana poduzeća, komercijalizaciju inovacija, digitalizaciju, uz podršku za više od 300 korisnika i pruženih više od 1600 vaučera za digitalizaciju, zatim 252 milijuna eura potpore poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, uz podržanih 308 projekata.
Također, završni zahtjev uključuje i izgradnju Trga Pravde, središnje lokacije za rad trgovačkih i upravnih sudova sa sjedištem u Zagrebu i Centra za mirenje i Pravosudne akademije, zatim provedbu ulaganja u istraživačko-tehnološku infrastrukturu u područjima STEM-a i IKT-a, kao i povećanje kapaciteta LNG terminala na otoku Krku i jačanje plinske infrastrukture. Pritom, kada je riječ o potonjoj stavci, iz Ministarstva financija ističu da su uspješno realizirane sve ključne etape - proširenje kapaciteta LNG terminala, izgradnja proširenog plinovoda Zlobin-Bosiljevo u duljini od 58 kilometara, proširene dionice Lučko-Zabok interkonekcije Hrvatska-Slovenija u duljini od 36 kilometara te plinovoda Bosiljevo-Sisak-Kozarac duljine 124 kilometra. "Time se dodatno povećavaju kapaciteti prijenosa plina prema Sloveniji i Mađarskoj", napominju.
Od ostalih ulaganja, tu je i provedba više od 50 projekata za jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije u javnom i privatnom sektoru turizma, ugradnja više od 100.000 pametnih brojila električne energije, nadogradnja više od 670 kilometara visokonaponske mreže, kao i instalacija novih kapaciteta baterijskih sustava i skladištenja energije, većih od 100 MW.
Ulaganja iz NPOO-a su zaslužna i za provedbu najvećeg ulaganja u onkološku opremu u povijesti hrvatskog javnog zdravstva, pri čemu je nabavljen 21 novi linearni akcelerator i pripadajuća oprema u šest bolnica diljem Hrvatske (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, OB Zadar).
Naposljetku, uspostavljen je sustav mobilnih ambulanti i mobilnih ljekarni, uključujući brodice i vozila, čime je zdravstvena zaštita i opskrba lijekovima približena građanima u ruralnim, udaljenim i otočnim područjima, izvijestilo je Ministarstvo financija.
Plenković: Jedan od najvećih reformskih i investicijskih ciklusa u povijesti Hrvatske
U priopćenju Ministarstva se prenose i izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića.
„Od početka provedbe Hrvatska je jedna od najuspješnijih država članica u provedbi NPOO-a, a slanjem završnog zahtjeva za plaćanje zaokružujemo njegovu uspješnu provedbu i još jednom potvrđujemo odlučnost i predanost Vlade, kao i učinkovitost uspostavljenog sustava koordinacije i provedbe, da unatoč iznimno kratkim rokovima i velikoj složenosti projekata ostvarimo jedan od najvećih reformskih i investicijskih ciklusa u povijesti Hrvatske. Ukupna vrijednost NPOO-a od 10 milijardi eura predstavlja gotovo 13 posto hrvatskog BDP-a, što najbolje pokazuje razmjere i snagu našeg NPOO-a te njegovu važnost za transformaciju hrvatskog gospodarstva i društva“, poručio je Plenković.
Ćorić je istaknuo da je potpuno ostvarenje 404 reformska i investicijska pokazatelja u predviđenim rokovima, uz provedbu svih planiranih reformi, rezultat velikog angažmana svih uključenih institucija i jasnog fokusa Vlade na provedbu.
"U izuzetno kratkom razdoblju Hrvatska je provela opsežan paket reformi i realizirala veliki broj ulaganja. To pokazuje našu spremnost da priliku koju nam je članstvo u Europskoj uniji pružilo pretvorimo u konkretne rezultate za građane i gospodarstvo“, poručio je Ćorić.
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