Ministarstvo financija: Temelj NPOO-a reforme koje je Vlada u potpunosti provela

Vezano za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole alokacija iznosi 1,72 milijarde eura od čega NPOO sredstva iznose 1,2 milijarde eura, a iz državnog proračuna osigurano je 521 milijuna eura. "Dakle, ne samo da se od ulaganja u škole ne odustaje, nego se ona nastavljaju s jasnim ciljem. Sredstva za njihovu provedbu su osigurana i učinak ulaganja u školsku infrastrukturu ostaje - škole se grade, dograđuju i opremaju, a kapaciteti za jednosmjensku i cjelodnevnu nastavu kontinuirano se povećavaju", ističe Ministarstvo.