treći dan bez prijevoza
Sud odlučio - nezakonit štrajk u ZET-u
Županijski sud u Zagrebu donio je konačnu odluku o zakonitosti štrajka u ZET-u. Štrajk je nezakonit.
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Zabranjuje se tuženicima da organiziraju i poduzimaju štrajk, rekla je sutkinja.
"Mi se nismo bavili pitanje savjesnosti i poštenja vođenja pregovora."
Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka.
Poruka medijima
Sutkinja Lidija Bošnjaković obratila se medijima po završetku čitanja presude. Stranke u postupku nisu tražile da se ona izuzme iz postupka, kaže, pa smatra da je isticanje nekih stvari vezanih za njen život predstavljalo nedopušten pritisak na sud i smatra da je to bila maliciozna praksa. "Ja sam sudac s 40 godina radnog staža i apeliram da se osvijesti postojanje tog problema i da se s tom medijskom praksom prestane", rekla je.
Podsjetimo, vozači ZET-a štrajkaju već treći dan, a glavni grad od ponedjeljka je bez javnog prijevoza.
Sve detalje štrajka radnika u Holdingu i ZET-u pronađite OVDJE.
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