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treći dan bez prijevoza

Sud odlučio - nezakonit štrajk u ZET-u

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 11:13
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N1
N1

Županijski sud u Zagrebu donio je konačnu odluku o zakonitosti štrajka u ZET-u. Štrajk je nezakonit.

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Zabranjuje se tuženicima da organiziraju i poduzimaju štrajk, rekla je sutkinja.

"Mi se nismo bavili pitanje savjesnosti i poštenja vođenja pregovora."

Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje su sindikati bili dužni osigurati i provoditi za vrijeme štrajka.

Poruka medijima

Sutkinja Lidija Bošnjaković obratila se medijima po završetku čitanja presude. Stranke u postupku nisu tražile da se ona izuzme iz postupka, kaže, pa smatra da je isticanje nekih stvari vezanih za njen život predstavljalo nedopušten pritisak na sud i smatra da je to bila maliciozna praksa. "Ja sam sudac s 40 godina radnog staža i apeliram da se osvijesti postojanje tog problema i da se s tom medijskom praksom prestane", rekla je.

Podsjetimo, vozači ZET-a štrajkaju već treći dan, a glavni grad od ponedjeljka je bez javnog prijevoza.

Sve detalje štrajka radnika u Holdingu i ZET-u pronađite OVDJE.

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