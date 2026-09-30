Sud odlučio - nezakonit štrajk u ZET-u

Sutkinja Lidija Bošnjaković obratila se medijima po završetku čitanja presude. Stranke u postupku nisu tražile da se ona izuzme iz postupka, kaže, pa smatra da je isticanje nekih stvari vezanih za njen život predstavljalo nedopušten pritisak na sud i smatra da je to bila maliciozna praksa. "Ja sam sudac s 40 godina radnog staža i apeliram da se osvijesti postojanje tog problema i da se s tom medijskom praksom prestane", rekla je.