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odluka suda

Evo zašto je sud štrajk u Holdingu proglasio nezakonitim

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 11:05
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Županijski sud N1
N1

Na županijskom sudu u Zagrebu u srijedu je donesena presuda da je štrajk u Zagrebačkom holdingu, koji traje treći dan, nezakonit.

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Sud je utvrdio da je, u trenutku pokretanja štrajka, na snazi bio članak kolektivnog ugovora o poštivanju socijalnog mira. Poduzimanje štrajka je preuranjeno i nezakonito, utvrdio je sud koji štrajk smatra nezakonitim i zbog toga što je povrijeđen propis o načinu dogovaranja i donošenju odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

"To što je pravo na štrajk ustavno pravo, ne znači da je ono apsolutno pravo"

"To što je pravo na štrajk ustavno pravo, ne znači da je ono apsolutno pravo", obrazložila je sutkinja objašnjavajući da pravo na štrajk mora biti ostvareno na način koji će sindikatu omogućiti ostvarivanje njihovih interesa, ali neće zadirati u prava trećih ni prava samog poslodavca.

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Teme
holding zagrebački holding štrajk štrajk u zagrebu

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