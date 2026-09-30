Evo zašto je sud štrajk u Holdingu proglasio nezakonitim

Sud je utvrdio da je, u trenutku pokretanja štrajka, na snazi bio članak kolektivnog ugovora o poštivanju socijalnog mira. Poduzimanje štrajka je preuranjeno i nezakonito, utvrdio je sud koji štrajk smatra nezakonitim i zbog toga što je povrijeđen propis o načinu dogovaranja i donošenju odluka o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.