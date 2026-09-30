Šef sindikata ZET-a: "Tko god je neovlašteno objavio podatke o plaćama, odgovarat će"

Dodajemo i da gradonačelnik svih ovih mjeseci nije pokazao stvarnu spremnost na suradnju. Na svim konferencijama ponavljao je jedno te isto, isključivo i jednostrano, pa danas više ni sami ne znamo s kim smo zapravo pregovarali niti jesu li pregovori uopće bili iskreno otvoreni. Njegovi najbliži suradnici pritom u raznim emisijama iznose nebuloze i dodatno zbunjuju javnost.