Oglas

prozvao Tomaševića

Šef sindikata ZET-a: "Tko god je neovlašteno objavio podatke o plaćama, odgovarat će"

author
N1 Info
|
30. ruj. 2026. 11:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Zagreb
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb Goran Vučemilović obratio se članovima i radnicima ZET-a te najavio pravne korake zbog objave podataka o plaćama vozača.

Oglas

"Drage članice i članovi, drage kolegice i kolege,

Gradonačelnik je, nažalost, uspio okrenuti dio građana Zagreba protiv radnika ZET-a. Objavom platnih lista pokušalo se stvoriti sliku o radnicima koja nema veze sa stvarnošću i dodatno nas suprotstaviti građanima kojima svakodnevno služimo.

Tko god je neovlašteno objavio te podatke, za to će morati odgovarati. Znamo tko je slijedio taj put i bit će poduzeti odgovarajući pravni koraci.

Dodajemo i da gradonačelnik svih ovih mjeseci nije pokazao stvarnu spremnost na suradnju. Na svim konferencijama ponavljao je jedno te isto, isključivo i jednostrano, pa danas više ni sami ne znamo s kim smo zapravo pregovarali niti jesu li pregovori uopće bili iskreno otvoreni. Njegovi najbliži suradnici pritom u raznim emisijama iznose nebuloze i dodatno zbunjuju javnost.

Danas u 11:30 sati očekujemo odluku suda koja će biti ključna za pitanje zakonitosti štrajka.

Bez obzira na sve pritiske, dezinformacije i pokušaje podjela, želimo vam reći jedno:

HVALA VAM!

Hvala vam na podršci, strpljenju, hrabrosti i volji da zajedno izdržimo sve ovo. Hvala svima koji su ostali uz svoje kolege i pokazali da smo, unatoč svemu, jedno.

Ljudi, hvala vam od srca.

Volimo vas i ponosni smo na vas.

Što god danas bude odlučeno, ostajemo dostojanstveni, zajedno i uz svoje radnike", napisao je prije presude suda Goran Vučemilović na Facebooku.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
goran vučemilović zagreb zet štrajk u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ