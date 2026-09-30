prozvao Tomaševića
Šef sindikata ZET-a: "Tko god je neovlašteno objavio podatke o plaćama, odgovarat će"
Predsjednik Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska-Zagreb Goran Vučemilović obratio se članovima i radnicima ZET-a te najavio pravne korake zbog objave podataka o plaćama vozača.
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"Drage članice i članovi, drage kolegice i kolege,
Gradonačelnik je, nažalost, uspio okrenuti dio građana Zagreba protiv radnika ZET-a. Objavom platnih lista pokušalo se stvoriti sliku o radnicima koja nema veze sa stvarnošću i dodatno nas suprotstaviti građanima kojima svakodnevno služimo.
Tko god je neovlašteno objavio te podatke, za to će morati odgovarati. Znamo tko je slijedio taj put i bit će poduzeti odgovarajući pravni koraci.
Dodajemo i da gradonačelnik svih ovih mjeseci nije pokazao stvarnu spremnost na suradnju. Na svim konferencijama ponavljao je jedno te isto, isključivo i jednostrano, pa danas više ni sami ne znamo s kim smo zapravo pregovarali niti jesu li pregovori uopće bili iskreno otvoreni. Njegovi najbliži suradnici pritom u raznim emisijama iznose nebuloze i dodatno zbunjuju javnost.
Danas u 11:30 sati očekujemo odluku suda koja će biti ključna za pitanje zakonitosti štrajka.
Bez obzira na sve pritiske, dezinformacije i pokušaje podjela, želimo vam reći jedno:
HVALA VAM!
Hvala vam na podršci, strpljenju, hrabrosti i volji da zajedno izdržimo sve ovo. Hvala svima koji su ostali uz svoje kolege i pokazali da smo, unatoč svemu, jedno.
Ljudi, hvala vam od srca.
Volimo vas i ponosni smo na vas.
Što god danas bude odlučeno, ostajemo dostojanstveni, zajedno i uz svoje radnike", napisao je prije presude suda Goran Vučemilović na Facebooku.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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