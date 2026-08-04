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U tijeku očevid

FOTO / Policija pronašla tijelo u Savi

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04. kol. 2026. 07:11
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03.08.2026., Zagreb - Na Kajzerici u blizini Jadranskog mosta odvija se policijski ocevid gdje je pronadjeno tijelo. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u ponedjeljak uvečer u koritu rijeke Save.

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Kako neslužbeno doznaju 24sata, pronađeno je uzvodno od Jadranskog mosta. Policija je već satima na očevidu, pregledavaju sve detalje.

03.08.2026., Zagreb - Na Kajzerici u blizini Jadranskog mosta odvija se policijski ocevid gdje je pronadjeno tijelo. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
03.08.2026., Zagreb - Na Kajzerici u blizini Jadranskog mosta odvija se policijski ocevid gdje je pronadjeno tijelo. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
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