U tijeku očevid
FOTO / Policija pronašla tijelo u Savi
N1 Info
|
04. kol. 2026. 07:11
|
0komentara
Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u ponedjeljak uvečer u koritu rijeke Save.
Oglas
Kako neslužbeno doznaju 24sata, pronađeno je uzvodno od Jadranskog mosta. Policija je već satima na očevidu, pregledavaju sve detalje.
Pogledajte Galeriju
Emica Elvedji/PIXSELLViše
Emica Elvedji/PIXSELLViše
/ 2
PROČITAJTE VIŠE
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 32 min.|
Oglas
Oglas