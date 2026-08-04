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uz obalu Omana

Incident u Hormuškom tjesnacu: Pogođen teretni brod

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Hina
|
04. kol. 2026. 07:35
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Vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, July 31, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Teretni brod pogođen je "nepoznatim projektilom" u Hormuškom tjesnacu uz obalu Omana, objavila je u Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

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Incident se dogodio oko 37 kilometara sjeveroistočno od omaskog grada Khasaba, izvijestio je UKMTO, ne navodeći pojedinosti o šteti ili ozljedama posade, istaknuvši da je istraga u tijeku.

Iranska vlada zahtjeva da brodovi kroz Hormuški tjesnac plove rutom uz iransku obalu, uz opetovano naglašavanje da je jedino ruta koju je odredio Teheran sigurna.

Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putom, ključnim za isporuke nafte, plina i umjetnih gnojiva na svjetska tržišta, postao je glavna točka prijepora u sukobu između Irana i SAD-a.

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Teme
hormuški tjesnac teretni brod

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