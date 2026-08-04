Napadi se nastavljaju
Novi udari na Rusiju: Pogođeno skladište blizu Sankt Peterburga, Finska ograničila zračni promet
U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt-Peterburga, drugog po veličini ruskog grada, objavio je u utorak na Telegramu regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.
Oglas
Guverner nije naveo naziv ni vlasnika skladišta.
Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva, objavile su finske obrambene snage na X-u.
Ukrainian attack drones struck another Russian Wildberries e-commerce distribution center in St. Petersburg this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/aUTZcm9vAy— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2026
Od sredine srpnja Ukrajina napada skladišta u vlasništvu popularne ruske platforme za internetsku kupovinu Wildberries, koja se često naziva "ruskim Amazonom" zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje.
Napadi na njihova skladišta dio su dugoročne ukrajinske kampanje usmjerene na civilnu infrastrukturu u Rusiji, čiji je cilj, prema navodima vlade u Kijevu, prisiliti Rusiju na pregovore o mirovnom sporazumu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas