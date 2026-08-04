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Napadi se nastavljaju

Novi udari na Rusiju: Pogođeno skladište blizu Sankt Peterburga, Finska ograničila zračni promet

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Hina
|
04. kol. 2026. 07:30
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Sankt-Peterburg
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U napadu dronovima pogođeno je skladište u blizini Sankt-Peterburga, drugog po veličini ruskog grada, objavio je u utorak na Telegramu regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

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Guverner nije naveo naziv ni vlasnika skladišta.

Susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva, objavile su finske obrambene snage na X-u.

Od sredine srpnja Ukrajina napada skladišta u vlasništvu popularne ruske platforme za internetsku kupovinu Wildberries, koja se često naziva "ruskim Amazonom" zbog širokog asortimana proizvoda i brze dostave diljem zemlje.

Napadi na njihova skladišta dio su dugoročne ukrajinske kampanje usmjerene na civilnu infrastrukturu u Rusiji, čiji je cilj, prema navodima vlade u Kijevu, prisiliti Rusiju na pregovore o mirovnom sporazumu.

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Teme
rusija skladišta ukrajinski napadi wildberries sankt-peterburg

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