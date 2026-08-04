Oglas

Tragedija

Broj poginulih u potresima u Venezueli premašio 6.000

author
Hina
|
04. kol. 2026. 07:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Rescuers work at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 4, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
REUTERS/Ricardo

Broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu popeo se na 6.125, objavio je u ponedjeljak predsjednik venezuelanskog parlamenta Jorge Rodriguez.

Oglas

Gotovo 61 tisuća osoba primila je liječničku pomoć u bolnicama, pokazali su podaci koje je na Telegramu objavio Rodriguez, dodavši da je dosad uklonjeno 16,5 posto ruševina nastalih u potresu.

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u nekoliko je navrata stala u obranu vladinog postupanja tijekom te krize, odgovarajući na kritike da su vojnici i drugi službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa, uključujući one koji su bili zarobljeni u ruševinama.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
potres potresi u venezueli venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ