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naftna blokada

FOTO / Novi kolaps na Kubi: U potpunosti obustavljena opskrba električnom energijom

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Hina
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04. kol. 2026. 07:44
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A bicitaxi driver rides across a street as Cuba's national electrical grid collapsed again on Monday while the government was trying to restore power following a nationwide blackout on Sunday, in Havana, Cuba August 3, 2026. REUTERS/Norlys Perez
REUTERS/Norlys Perez

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala u ponedjeljak, izvijestili su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovno uspostaviti sustav nakon potpunog prekida opskrbe strujom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju.

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Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuje nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokade.

Višesatni, a sve češće i višednevni prekidi u opskrbi strujom proteklih su mjeseci sve učestaliji diljem te karipske otočne zemlje s otprilike 10 milijuna stanovnika.

U srpnju su u razdoblju od devet dana Kubu pogodila tri potpuna prekida u opskrbi električnom energijom. Elektroenergetska mreža na cijelom otoku srušila se i u nedjelju navečer.

A man walks down a dark street as Cuba's electricity grid collapsed late on Sunday, plunging the island of about 10 million people into darkness as blackouts become more frequent, in Havana, Cuba August 3, 2026. REUTERS/Norlys Perez
REUTERS/Norlys Perez

"Usprkos napretku koji smo danas postigli, oscilacija je uzrokovala kolaps", rekao je Lazaro Manuel Alonso s kubanske državne televizije u objavi na društvenim mrežama.

Energetsku infrastrukturu na Kubi dodatno je opteretila naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Kuba
REUTERS/Norlys Perez

Venezuela je dotada bila najveći dobavljač nafte za Kubu. Isporuke barela toj otočnoj državi obustavio je i Meksiko, pod pritiskom SAD-a.

Vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, dok Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom krivnja lošeg upravljanja kubanske vlade.

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Teme
kuba električna energija

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