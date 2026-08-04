naftna blokada
FOTO / Novi kolaps na Kubi: U potpunosti obustavljena opskrba električnom energijom
Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala u ponedjeljak, izvijestili su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovno uspostaviti sustav nakon potpunog prekida opskrbe strujom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju.
Oglas
Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuje nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokade.
Višesatni, a sve češće i višednevni prekidi u opskrbi strujom proteklih su mjeseci sve učestaliji diljem te karipske otočne zemlje s otprilike 10 milijuna stanovnika.
U srpnju su u razdoblju od devet dana Kubu pogodila tri potpuna prekida u opskrbi električnom energijom. Elektroenergetska mreža na cijelom otoku srušila se i u nedjelju navečer.
"Usprkos napretku koji smo danas postigli, oscilacija je uzrokovala kolaps", rekao je Lazaro Manuel Alonso s kubanske državne televizije u objavi na društvenim mrežama.
Energetsku infrastrukturu na Kubi dodatno je opteretila naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.
Venezuela je dotada bila najveći dobavljač nafte za Kubu. Isporuke barela toj otočnoj državi obustavio je i Meksiko, pod pritiskom SAD-a.
Vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, dok Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom krivnja lošeg upravljanja kubanske vlade.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas