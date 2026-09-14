FOTO, VIDEO / Gusti crni dim ponovno nad Bračem, na požarištu više od 200 vatrogasaca

"Situacija je dobra, relativno mirna prva noć je iza nas. Dan je donio mogućnost da zamijenimo snage. Na terenu su friški vatrogasci, puni snage i odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da što bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim, ulazimo lagano unutra. Ima te površine koju treba srediti, fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas, a vjerojatno i preko noći", rekao je za Dnevnik.hr vatrogasni zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan.