OPET BUKTI
FOTO, VIDEO / Gusti crni dim ponovno nad Bračem, na požarištu više od 200 vatrogasaca
Gusti crni dim ponovno se nadvio nad Bračem, a prizor je vidljiv i sa splitskog područja, no zasad nije poznato što ga je uzrokovalo ni interveniraju li žurne službe.
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Prema informacijama i fotografijama s terena, nad otokom se ponovno pojavio gusti crni dim koji je uznemirio stanovnike Brača.
Dim se, kako navodi Dalmacija Danas, može vidjeti i sa splitskog područja. Da se požar ponovno aktivirao, potvrdili su vatrogasci na Facebooku.
Na požarištu su trenutno 201 vatrogasac s 58 vatrogasnih vozila. U gašenju sudjeluju i protupožarni zrakoplovi AT-802, a uskoro bi prema požarištu trebala krenuti i dva Canadaira CL-415.
"Situacija je dobra, relativno mirna prva noć je iza nas. Dan je donio mogućnost da zamijenimo snage. Na terenu su friški vatrogasci, puni snage i odmorni, tako da ćemo današnji dan iskoristiti da što bolje saniramo teren. Rubovi su relativno sigurni, međutim, ulazimo lagano unutra. Ima te površine koju treba srediti, fronta je ogromna, tako da imamo posla i danas, a vjerojatno i preko noći", rekao je za Dnevnik.hr vatrogasni zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan.
"Jutros smo došli ovdje prvim trajektom, troje kolega i ja, kako bismo distribuirali hranu po terenu, jer dosta je vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Neki su još na terenu zbog požara", rekla je Danijela Mandekić iz Gradskog društva Crvenog križa Split.
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